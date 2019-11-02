數據分析女生最愛10大減肥運動！瑜珈排第3　冠軍係台灣全民運動

減肥、維持體態應該是不少上班族女性的最大課題，最健康的瘦身方法，當然是有一個固定的運動習慣，但是又不想要運動完看起來披頭散髮太狼狽...

有些運動不但能讓女生維持優雅美麗，又可以達到健康的效果，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，女生們最狂熱的10種運動！（點圖放大▼▼▼）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年10月25日至2019年10月24日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『女生最喜歡的運動』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

數據分析女生最愛10大減肥運動。（「DailyView網路溫度計」授權使用）

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