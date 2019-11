Aga新歌《Two at a time》一早埋伏線　創作才女用舊作預告新歌？

近日Aga推出新歌《Two at a time》,歌曲推出未夠兩星期已得到相當好的迴響,不但打入Youtube的本地發燒影片,同時在各大串流音樂平台打進榜單,包括KKbox的「本地新歌週榜」第二位等等。其實今年Aga每首新歌的成績也可說是質素保證,先後推出《Tonight》及《Everyday》,分別拿下三台冠軍歌及三甲位置。

近日《Two at a time》在各大榜單也拿下好成績。 (網絡擷圖)

今次新歌《Two at a time》再次成功,其中當然是因為歌曲貫徹Aga一向擅長的R&B風格,班底由Aga作曲、林若寧填詞、舒文監製,深信看到這陣容已不用懷疑其品質,絕對可稱為「Aga鐵三角」。每次聽到她的作品,也會有種深夜的味道,或許《3AM》、《Tonight》等作品已植根在心裡,又或是每次聽到她的歌曲,也是凌晨下班在M記品嘗著豬柳蛋的時候。某程度上,每次聽她的作品也處於全日唯一可輕鬆的氛圍下,造就了這位女創作人在本土樂壇的獨特位置。

不過《Two at a time》其實還有一個值得留意的細節,副歌最洗腦的一句歌詞「You always fall in love with Two at a time」,其實早在一年前已在一首Aga的舊作尾段出現,成為這首續作的引子。

去年Aga推出《小問題》,又是一首大熱作品,Youtube過230萬觀看次數。後來Aga為歌曲加上更多層次,用另一復古編曲推出了《小問題Retro Remix》,而這個版來除了編曲不一樣外,在歌曲尾段更加上一段《小問題》原版沒有的歌詞,便是「You always fall in love just two at a time,No matter how many times you’ve said goodbye,No you can’t fall in love just two at a time,No matter how many times you’ve said goodbye,You always fall in love just two at a time」。雖然跟現時《Two at a time》的歌詞稍稍不同,但旋律則一模一樣,亦可說是新歌的Demo版歌詞。