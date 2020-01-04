陳偉霆跨年騷翻唱哥哥名曲再與大媽共舞　連內地網民都話頂唔順

早前陳偉霆出席《江蘇衛視跨年演唱會》，在內地人氣高企的他足足唱了三首作品，包括翻唱哥哥張國榮的《我》、去年的個人作品《My Lady》，以及2019年的抖音神曲《野狼Disco》。本來前兩首作品表現也平平穩穩，怎料去到今年內地大熱的《野狼Disco》時，卻突然一個大翻身，挑戰觀眾官能極限。

陳偉霆現身《江蘇衛視跨年演唱會》，演唱《我》、《My Lady》、《野狼Disco》。 (影片擷圖)

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《野狼Disco》是近幾個月在內地相當風行的一首電子舞曲，出自《中國新說唱2019》的參賽者「寶石Gem」，歌曲充滿八十年代復古disco風味，更有一部份東北口音的粵語歌詞，不過每句也「唔啱音」。不少年過五十的聽眾也表示這首歌讓他們回到八、九十年代燈紅酒綠的美好年代。後來陳偉霆聽後，更主動要求推出合唱版，在跨年當晚首次現場演唱。

《野狼Disco》是今年內地大熱的抖音神曲。 (影片擷圖)

本來廣東話應該標準的陳偉霆，唱副歌刻意扮演帶有東北口音，顯得不倫不類。加上一身金色bling bling西裝外套又戴上烏蠅鏡，「娘」味更濃。不過陳偉霆唱得投入，現場觀眾又看得受落，即使原唱「寶石Gem」在旁邊也未能搶走William的風采。雖然陳偉霆在內地人氣高企，不過有內地網民表示他的演出實在「土味甚濃」，當然亦有支持者認為他「很帥」。

同時台上除了有陳偉霆及寶石Gem外，更即席上演一場「屯門大媽舞」，「來 左邊 跟我一起畫個龍 在妳右邊 畫一道彩虹」，聽到兩句歌詞已經懂得跟著跳。唱到後段，除了有歐陽娜娜間場出來互動一下外，還有一位大媽上前與陳偉霆跳舞，二人跳得特別投入，後來陳偉霆表示原來這是他的媽媽。William連續3年為江蘇衛視跨年晚會演出，今年不忘孝心，特意帶媽媽上台迎接新一年，感受熱鬧氣氛，也總算是一位孝子。

歐陽娜娜都有跳埋一份。 (影片擷圖)

同場加映，李克勤亦為《野狼Disco》難得一展舞技