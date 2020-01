【武漢肺炎】孫燕姿林俊傑聯手寫歌致敬前線：再艱難，愛不會離開

武漢肺炎肆虐全中國,並蔓延至全球逾20個國家和地區,截至今晚(1月31日)已有9927人確診、213人死亡。為致敬所有抗疫前線人員,新加坡籍的華語樂壇天后孫燕姿及天王林俊傑,日前(1月28日)聯手發布共同創作的新歌MV《Stay with You》,獲超過7300萬人次觀看、200萬人讚好,連新加坡總理李顯龍也在社交媒體轉載,並感謝兩人用音樂提醒大家,疫症當前要團結互助。

新加坡籍的林俊傑及孫燕姿,分別貴為華語樂壇的天王及天后。兩人繼《她說》之後再度聯手,創作《Stay With You》為前線抗疫人員打氣。(資料圖片 / 林俊傑微博圖片)

《Stay With You》由林俊傑作曲並演唱。他率先在微博發布歌曲時,以「就算再艱難,愛不會離開」簡單配文,並輔以「武漢加油」的標籤。負責作詞的孫燕姿旋即轉載貼文,並透露該歌曲由林俊傑邀請她一同創作,冀為所有前線抗疫人員打氣;而歌曲從策劃到發布,只是用了數天的時間。她在歌詞中寫道:「I'll stay with you~等待著日出~不想說多累~多辛苦~總有人會知足~」

新歌獲《人民日報》的微博帳號轉載,並配文「沒有被禁錮的城,只有不離開的愛」,至今已有逾7300萬人次觀看,並有近200萬人讚好。林俊傑其後把新歌上傳至Youtube,獲新加坡總理李顯龍轉載至Facebook。李顯龍感謝兩人用音樂展現人性關懷、以此振奮人心、提醒大家要團結互助共渡難關。

這並非林俊傑首次就重大事件用音樂發聲。2008年汶川地震、2009年台灣88風災、2015年台灣八仙塵爆期間,林俊傑分別創作了《愛與希望》、《媽媽的娜魯娃》、《I pray for you》三首歌,藉此表達自己的祝福和鼓勵。至於孫燕姿,也早於2003年非典型肺炎肆虐期間,與周杰倫、王力宏、蔡依林等合共86位歌手合唱《手牽手》,勉勵大家共同渡過難關。

其實,深信「When there is love, there is hope」的孫燕姿,一直為善不落人後。她曾探訪印度貧民窟、印尼海嘯災區、非洲貧困兒童、河北寄宿學校、汶川災區學校;被問及為何從事慈善活動時,她回應說「因為我可以,因為有時間」,簡單又有力。不過,孫燕姿近年行善越來越低調,近日更以「韓紅老友孫女士」匿名為內地歌手韓紅發起的支援武漢活動捐款;即使被熟悉她的歌迷一眼看穿,她也沒有聲張,只是轉載了籌款的貼文,又稱讚韓紅說「善良的人最酷」。

孫燕姿解釋,《Stay With You》由林俊傑邀請她一同創作,是他們的一份心意。(孫燕姿微博截圖)

新加坡總理李顯龍也轉載《Stay With You》,並感謝林俊傑及孫燕姿用音樂勉勵人心、提醒大家要團結互助。(李顯龍Facebook截圖)