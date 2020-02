香港搖滾女王獲邀出席NME頒獎禮　與Taylor Swift同場

搖滾女王何超(何超儀)日前與夫婿陳子聰連袂出席2020年NME頒獎典禮,何超(何超儀)以搖滾音樂人代表身份,陳子聰則是代表HIP POP音樂人身份,兩人對於身為亞洲華語音樂人受邀出席,這場由英國權威音樂雜誌 New Musical Express創辦一年一度的音樂娛樂盛典,深感與有榮焉並且覺得大開眼界,因為第一次參與這麼有份量的歐洲頒獎盛會,卻又是以Party 般的形式讓所有知名音樂人、藝人齊聚一堂,就像是個同樂會,輕鬆、溫暖但又隆重,經過此番朝聖經歷,讓向來對搖滾狂熱的何超非常興奮,希望未來在亞洲的搖滾歌手們也能擁有這樣形式且具有權威的頒獎典禮與專屬舞台!

本屆NME頒獎典禮雖也有亞洲當紅團體BTS防彈少年團入圍,但現場受邀出席華人歌手僅何超(何超儀)一位,因此也備受矚目,她接受當地媒體如BBC 6 channel與Radio X專訪時,也介紹自己的搖滾團體-何超與海膽仔,期待將來有機會一同來朝聖觀摩!

不少歐美音樂人也因《維多利亞壹號》而認識何超。 (資料圖片)

除了見證了抱走全球最佳歌手獎的Taylor Swift感性發言,也直擊了饒舌歌手Slowthai失控脫序現場,但仍不減何超豐盛的觀禮收穫。整場盛會最讓她印象深刻且津津樂道的就是,這是一場最瘋狂的音樂娛樂頒獎典禮,本屆主題為『Fuck You』,而NME獎座就是比中指的手造型,每位領獎人上台都會友善地喊出:『Fuck you all !』台下所有人也會同時回應:『Fuck you too !』所有音樂人不分彼此打成一片,每個得獎者上台也可以很隨興地帶著酒杯上台與大家同歡。整場頒獎典禮也相當注重平權議題,與何超同桌的其中一位頒獎嘉賓,就是近期在樂壇崛起備受矚目,來自德國有流行公主稱譽的LGBT代表歌手Kim Petras。同桌也有成軍11年曲風多元的英國獨立樂團The Maccabees主唱Felix White與鼓手Sam Doyle,同為搖滾愛好音樂人而相談甚歡,還開玩笑希望有機會可以跟何超組團幫她打鼓。其中還有些歐美音樂人看過她曾入圍香港金像獎女主角的電影作品《維多利亞壹號》,並對於她能將炒房社會議題的電影詮釋成藝術表演,相當給予正面肯定,何超也遇到All Rights Reserved樂團前主唱Erin交流音樂製作上的意見,期許她能堅持自己的風格,走出自己的一片天!整晚的交流也讓何超非常受寵若驚,很開心能與眾多知名歐美音樂人打成一片。