【動物森友會】音樂家K.K.真正身分　原來同瑪利奥耀西有莫大關連

疫情下遊戲《集合啦！動物森友會》（動物之森）大熱，當中更能讓玩家化身作曲家更改島嶼音樂，原來亦可以邀請歌手到無人島上開演唱會。只要繼續發展自己的無人島，更能吸引歌手到來定期駐場，讓島上居民大飽耳福。

這位歌手是白米克斯音樂家K.K.，日文版則稱為とたけけ（Totakeke）。有網民發現，K.K.的日文名與「戶高」日文發音Totaka相似，因此推斷他就是遊戲音樂總監戶高一生化身。這位任天堂作曲家正是負責《動物森友會》初代音樂，其後更一直擔任遊戲系列音樂總監，奠定遊戲音樂的風格。或許瑪利奥遊戲系列的忠實Fans已經聽過戶高的大名，因為他自1997年至今一直擔任耀西的日語配音。

不少玩家在瑪利奥遊戲中會選用耀西，原來他的配音員戶高一生正是《動物森友會》初代作曲家。這次《集合吧！動物森友會》亦由他擔任音樂總監，並化身白米克斯在遊戲上獻唱。（資料圖片）

要吸引K.K.來到島上，首要條件是盡快完成當中任務，將島嶼評價升至3星，不過玩家需要先改建詢問處，再建造好露營地，才能解鎖島嶼評價功能。當島嶼評價到達3星時，秘書西施惠翌日就會宣佈K.K.來到無人島開特別演唱會，並會在演唱會中唱出主題曲《大家集合吧》。

Click入嚟睇下K.K.第一次演唱會盛況！（按圖放大）（資料圖片）

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其後另一位助手狸克會送上《大家集合吧》專輯，並指K.K.將會定期在島上開演唱會。玩家只要每逢周六晚上8:00-12:00上線，就能看見K.K.的身影，不但能在演唱會中點唱，更能得到相關曲目的單曲唱片。據網民整理，K.K.的唱片數超過90張，大家至今又儲了多少張唱片？