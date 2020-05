IU邀BTS SUGA合作《eight》　驟逝好友「客串」MV直催樂迷淚腺

韓國歌手IU(李知恩)昨日(6日)推出與防彈少年團(BTS)成員SUGA合作的新歌《eight》,隨即空降韓國5大音源榜冠軍。兩日來MV在YouTube已經吸引超過1,700萬人次收看,更曾經衝上YouTube發燒影片第1名,可見作品相當大熱。不過輕快旋律背後,整個歌曲故事卻令網民不禁流淚。

在公布新歌命名為《eight》後,IU在單曲封面選擇將羅馬數字「8」變為無限符號「∞」,暗示歌曲與IU及SUGA同是28歲無關。而歌詞中亦包含「So are you happy now? Finally happy now are you?」、「在那曾經美好的回憶中相見」、「必在這座島再次相遇」、「我將永遠在這回憶中與你相遇」、「若是這樣的噩夢 那我願永遠不醒」等字句,令樂迷聯想到IU透過歌曲緬懷先後自殺身亡的好友雪莉、鐘鉉及具荷拉。而副歌一句「Forever young Forever we young 若是這樣的噩夢 那我願永遠不醒」更表達IU希望時間永遠停留在與好友相聚的美好時光。

網民亦對MV中出現的蜥蜴及卡通女生有另類解讀。IU在MV中飼養一隻蜥蜴,一晚IU發噩夢後跑到飼養箱旁,發現蜥蜴已經消失。在走出後花園後,IU就變身卡通少女,自由自在地遊走園林,最後更在懸崖一躍而起,隨飛龍遨遊天際,亦令現時世界的她流淚。網民認為樂天的卡通女孩代表雪莉,因為女孩在桃色天空自由飛翔,而IU亦曾為雪莉寫下歌曲《Peach》。但網民對蜥蜴的解讀有分歧,有指蜥蜴代表綽號「小蜥蜴」的具荷拉,亦有網民認為它是代表喜愛蜥蜴的鐘鉉。