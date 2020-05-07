藍奕邦6年約滿離開環球　慨嘆受情緒病困擾：躲在幕後與病魔搏鬥

藍奕邦今日（7日）傍晚貼文，宣布與環球唱片合約期滿，結束6年合作關係。他上載六年前加盟公司的記者招待會時照片，慨嘆6年來一直受情緒病影響而退居幕後，無奈走出病魔之時亦要與創作團隊告別。

他回憶6年效力環球唱片的生涯時直指大家有緣無份，並指：「那一年大家好不容易才順利推出我在環球唯一一張專輯《撫愛》並捱完所有宣傳工作，之後我就一直躲在幕後與病魔搏鬥。現在幸好大步檻過之際，卻是道別之時。」他感謝同事一直不離不棄及老闆Duncan賞識，又指後者在自己最差的時候給給予關懷和援助，未來將繼續會視對方為良師益友。

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這次離開對藍奕邦而言是個新開始，並向樂迷預告即將回歸樂壇：「現在，我需要的是向前走，並發掘新景象，在一個可以無後顧之憂地忠於自己的取態立場的空間，省去潛意識的自我審查機制，去代表香港人做到最能表達自己和真正前瞻的藝術創作。歌，我一定會再唱。舞台，我也一定會再上。但這些發生前，我更要先設立好一個對味的新模式，才能造就真正具意義的『歸位』。同時，疫情未正式完結，社會氣氛仍動盪，在充滿未知數的現在，更需要讓自己感受一下難能可貴的自由和新世界的可能性。」