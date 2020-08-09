悠長假期｜吳業坤與日本歌手翻唱主題曲　22年前粵語改編版再出土

被譽為「平成年代日劇最佳典範」的「富士月9」神作《悠長假期》（Long Vacation），於上周三（5/8）在香港的「黃Viu煲劇平台」再度推出後，隨即成為網民熱話，由久保田利伸創作的主題曲《LA·LA·LA LOVE SONG》更是不少日流音樂（J-Pop）聽眾的心頭好。最近吳業坤（坤哥）更與日本歌手山元聰（山元サトシ）合作，隔空翻唱這首經典劇集歌。

《LA·LA·LA LOVE SONG》是久保田利伸的第16張單曲，1996年5月13日推出，在「《LV》旋風」帶挈下，這張單曲於當年創下接近184萬的驚人銷量，全年銷量總排名第三。（網上圖片）

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山元聰是位現居台南的創作歌手，除日文歌外，更會嘗試翻唱華語及台語作品，過往就曾與坤哥翻唱《你好不好》、《說好不哭》等大熱國語歌。最近坤哥化身「久保田業坤」，不但再次邀請山元，更與好友Cousin Fung和姜麗文（Lesley）一起復刻經典。雖然在疫情下他們只能透過隔空合唱，但這次合作仍能勾起不少人對《悠長假期》的回憶。與此同時，有部分樂迷亦憶起，香港有歌手曾改編《LA·LA·LA LOVE SONG》成廣東歌。

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譚耀文主唱22年前粵語版主題曲

《悠長假期》於1996年在日本富士電視台播出後，無綫（TVB）於2000年10月獲得轉播授權，並為這套經典日劇重新配音，而同名粵語版主題曲則由譚耀文主唱。其實此曲早在1998年推出，並收錄在同年6月發行的專輯《不能言喻的》。

《悠長假期》在香港轉播前兩年，譚耀文已經改編《LA·LA·LA LOVE SONG》成廣東歌，並收錄在1998年專輯《不能言喻的》。（網上圖片）

不過相比粵語版《悠長假期》，日語版的《LA·LA·LA LOVE SONG》確實更深入民心，尤其當聽到開首那句「MA WA RE MA WA RE MERRY-GO-ROUND」（まわれ／まわれ／メリーゴーラウンド ── 旋轉吧／旋轉吧／旋轉木馬）的時候，即使不懂日文的劇迷也會開始跟著唱。

譚耀文22年前主唱《悠長假期》粵語版主題曲，但傳唱度始終不及原版。（資料圖片）

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