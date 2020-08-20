回顧華語樂壇5大抄歌風波　港產神級音樂人連國歌都敢抄？

樂隊Mr.主音布志綸（Alan）昨日（19/8）多次在Facebook貼文，暗示某歌手新作與Mr.代表作《森林》極為相似，網民隨後推測他所指的是吳業坤（坤哥）新歌《原始心態》。而Alan在深夜亦再貼文強調，言論中沒有暗指該首歌是抄襲，「我自己都被講了好多年，所以我無謂去介意，但『抄』這個字，我覺得不是一個亂講就是的詞彙。」當然，始終仍有不少網民大翻舊賬，指Alan所屬樂隊Mr.以往多首作品都均疑似抄襲別人。 回看近年華語樂壇中曾出現的「抄襲風波」，不單唱作人或樂隊，就連知名作曲人亦牽涉在內。以下五大事件，對樂迷而言又是否記憶猶新？

布志綸兩度發帖暗示某歌手新作似《森林》：音樂從來沒有100%原創

Mr.：《森林》、《假使》、《Mr.Tam》等

Alan引用Beyond前主音黃家駒的言論指：「音樂從來沒有100%原創。」他亦坦言創作《森林》時除當下情緒外，亦受Radiohead《No Surprises》所啟發。事實上，Mr.不少派台歌都被網民指與其他作品相似，包括《假使》跟旅行團《回到巴巴拉拉的城堡》很似，《感動》就似Travis《Closer》，《Mr. Tam》似Bon Jovi《It's my life》等等。

+ 11 + 10 + 9

2019年，Mr. 的鼓手Tom接受商台訪問時，直言這些批評對他和成員之間影響頗大：「呢件事（抄歌指控）真係影響到我哋，令到我哋溝通真係出咗問題。」大家無法得知對方想法，成員間關係惡劣到幾乎「散Band」，更試過拍枱喝罵，句句有骨。沒有人想過做「和事佬」？他們的回答是「和唔到事，句句大家都會諗多咗」。

布志綸深夜發帖回應指吳業坤新歌似《森林》：我沒有講別人是抄！

宋孟君：《一厘米的距離》極似周杰倫《夜曲》

內地歌手作品被指抄襲，似乎已經不是新鮮事。但要數到引起最大爭議的事件，就一定要談創作歌手宋孟君4年前的《一厘米的距離》。該曲被網民指與周杰倫名曲《夜曲》極度相似，尤其副歌只作稍微修改，大部分旋律幾乎與《夜曲》一模一樣。

宋孟君承認《一厘米的距離》與周杰倫《夜曲》相似。（《夜曲》MV截圖）

事件受到內地網民及樂評家評擊，但宋孟君在微博上堅稱自己努力創作，指責樂評家在沒有任何原創作品的前提下詆毀自己。不過在兩年後，他卻承認《一厘米的距離》旋律與《夜曲》相近，除向周杰倫的支持者鄭重道歉，更主動將歌曲下架。

抖音神曲《去年夏天》疑似抄襲陳奕迅冷門歌

相信真正的陳奕迅粉絲才會聽得出，曾經成為抖音神曲，來自網絡歌手王大毛的《去年夏天》，被指抄襲陳奕迅在1999年國語專輯的Side Track《掏空》。雖然《去年夏天》與《掏空》幾乎一模一樣，但因為《掏空》幾乎不為人知，因此較少人察覺箇中問題。

事後有網民稱王大毛是陳奕迅粉絲，《去年夏天》其實是向陳奕迅的Side Track致敬，期望達到宣傳效果。但其他網民卻認為《去年夏天》失去陳奕迅本來感人的演繹，對這首歌在網絡大熱感到費解。

陳奕迅Side track《掏空》疑被內地抖音神曲《去年夏天》抄襲。（資料圖片）

《野狼Disco》曾惹侵權疑團

《野狼Disco》一曲同樣曾在內地爆紅，連陳偉霆都曾經與原唱者寶石Gem翻唱。不過這首歌同樣曾被網民發現與意大利歌手SPOLPA的《DIMMI》採用一樣的伴奏，另外亦有網民發現《野狼Disco》、《DIMMI》都是用一個Beat，而這個Beat是來自名為Ihaksi的音樂人，因此被質疑抄歌。

雖然兩者的Flow，分句與Hook都不同，並非抄襲作品，但兩者的Beat只列明可免費地用作非商業用途，並且需在Credit部份提及他，即列明Ihaksi是伴奏製作人。但《野狼Disco》在作曲Credit方面寫上「寶石Gem」，隻字不提Ihaksi，因此被指犯上音樂行業的大忌，因而遭人詬病。

+ 5 + 4 + 3

雷頌德：《全日愛》、《決戰二世祖》、《Volar》等

雖然多次獲得樂壇頒獎禮作曲人獎項，但雷頌德（Mark）自出道初期就被指抄襲外國歌手作品，而黎明《全日愛》的開首音樂部分（Intro）更被指抄襲國歌《義勇軍進行曲》，當時Mark接受媒體訪問時只稱「只係部份似，唔係抄國歌。」而側田在2006年推出專輯《No Protection》時，Mark更因碟內《決戰二世祖》、《Volar》等曲被指抄襲而登上娛樂版頭條。

Mark：：「你唔明咩叫創作，總之我話我唔係抄襲，咁我自己信咪得囉，有啲人繼續唔信，有人繼續話我，咁都冇辦法。」（節目截圖）

事隔多年，Mark在接受J2音樂節目《我們的音樂時代》回應抄歌言論時指：「唔好嘅新聞大家鍾意去信，但係好嘅新聞又唔鍾意信，變咗係冇得平反。」他坦言曾因相關指控而影響自己創作，甚至曾與歌手爭執，但他認為相關質疑會隨時間慢慢丟淡：「你唔明咩叫創作，總之我話我唔係抄襲，咁我自己信咪得囉，有啲人繼續唔信，有人繼續話我，咁都冇辦法。」