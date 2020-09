女女激吻不是罪？　Miley Cyrus《Midnight Sky》暗示離婚原因

〈Midnight Sky〉中,Miley Cyrus取材狗仔隊偷拍她與Kaitlynn 街上接吻的報導,寫成其中一段:「See my lips on her mouth/everybody’s talkin’ now, baby」,反諷媒體的不道德;在「Lotta years went by with my hands tied up in your ropes (Your ropes) /Forever and ever, no more (No more)」此段,又暗示跟Liam的婚姻告終,乃跟Kaitlynn的戀情有關…

美國歌姬Miley Cyrus有顆不羈的演藝魂。她為打破昔日的「迪士尼童星」清純形象,當上歌手後不斷挑戰大膽曲風與前衛造型,力求釋放真我。多首經典作如〈Malibu〉、〈Adore You〉、〈Wreaking Ball〉、〈We Can't Stop〉及〈Party in the U.S.A.〉,均反映不同階段的身心狀態。最新發佈的單曲〈Midnight Sky〉,更以自信又自愛的態度,親自剖釋經歷離婚與多段感情起伏後的新感悟,讓人聽後對其多添了解與欣賞。

「11歲」很多人仍然懵懂,Miley卻已決心勇闖演藝圈,並成功憑Disney電影《Hannah Montana》的純真演出一炮而紅,引起媒體和樂迷高度關注,其中她與Liam Hemsworth的戀情最受熱議。2009年,兩人因拍攝電影《The Last Song》熱戀並曾訂婚,成為公眾眼中的「金童玉女」,許多人甚至期望Miley如所有童話故事的「公主」般「永遠快樂地生活下去」。

奈何Miley個性跳脫,無意按照外界期許「安心做公主」,或擺出一副幸福人妻的模或情侶/夫妻檔姿態,穩妥地發展演藝事業。早於2009年的歌曲〈Party in the U.S.A.〉中,她已通過歌詞「Everybody's looking at me now/Like "who's that chick, that's rockin' kicks? /She's gotta be from out of town"/Too much pressure and I'm nervous/That's when the D.J. dropped my favourite tune」透露作為公眾人物的壓力,以及不甘安定、對事業有所抱負的意向。

難怪之後Miley跟Liam分手,並開展震驚各界的「歌手變形記」- 不再以「甜美的鄰家女孩」示人,轉走「前衛的反叛少女」的演藝路線,不僅外型大變,把長金髮剪成型格的短金髮、瘋狂紋身及穿環、穿戴愈見性感,最主要是將音樂風格大革新。

反叛的音樂變形記

那段日子,Miley推出過多首意識形態開放、MV視覺風格大膽的歌曲。像〈We Can't Stop〉(2013)高歌「We run things, things don't run we/We take nothing from nobody/Remember only God can judge ya/Forget the haters 'cause somebody loves ya」,強調不管自己走上哪條路,都是心甘情願的選擇,他者無權過問和干預,流露女性自主的決心。

〈Wrecking Ball〉更媚惑地以全裸姿態坐上大鐵球、作出不同性暗示的動作,當中歌詞「I came in like a wrecking ball/I never hit so hard in love/All I wanted was to break your walls /All you ever did was wreck me」,又充分展現其對人生敢愛敢恨的狂熱。

儘管狀甚「脫軌」的歌路,未必能如做「甜姐兒歌手」般,容易獲大眾喜愛和理解,甚至還引發非議,可是每首歌卻盡展Miley的實力唱腔、創作才華及演藝可塑性。故此Miley也無懼眾聲喧嘩,當時曾以情歌〈Adore You〉的「Baby Baby, are you listening/ Wondering where you’ve been all my life/I just started living」,隱喻自己即使面對無數風波,樂迷難以接受其轉型,但她仍會好好愛自己的想法。

回歸短暫的平靜

經歷數年放浪的冒險,2015年Miley與Liam「奇蹟」復合並於2018年結婚,又將Miley的音樂風格引導至另一方向。復合之初,兩人位於加州的住所意外遇上火災而被摧毀,使Miley萌生經歷生死的覺悟,並重拾活在當下的心,推出〈Malibu〉一曲,短暫回歸優雅與清新路線。

Miley明言〈Malibu〉靈感緣自Liam,主要分享彼此經過愛情與事業的變動後,重新認識及再度相愛後,大家有意告別年少輕狂、享受平靜生活的念頭,「And it'll be us, just for a while/Do we even exist?」盡顯她其時的平穩心境,而一系列色調清雅自然的歌曲宣傳照,更由Liam親手拍攝。

我的人生不由你定義

叫人意外的是,兩人婚後不久再傳「分訊」,宣布結束八個月婚姻,媒體還先後報導Miley跟老友Kaitlynn Carter熱戀,以及結識新歡、澳洲歌手Cody Simpson等情事,峰迴路轉的發展再次招來網民和樂迷的激烈反應。

Miley不僅於網上親自打長文回應,「我知道大家花很多時間留意我從前的戀情,或許因為很多人都看着我成長。但我現在成長了,我正像個成年人一樣下決定,大家都只『相信』在網上看到的東西」,還創作了搖滾味濃的新歌〈Midnight Sky〉奪回敘事主導權,由個人角度述說不為人知的辛酸,直指外界長期對她的戀情、事業與人生發表一廂情願、未經求證的想像,甚至當成「真相」地廣傳、發酵及定義她的為人,是極大的精神折磨。

Miley Cyrus曾承認是泛性戀者,其後被外媒拍下與Kaitlynn Carter的親密照片。(KaitlynnCarter@Instagram)

〈Midnight Sky〉中,Miley取材狗仔隊偷拍她與Kaitlynn 街上接吻的報導,寫成其中一段:「See my lips on her mouth/everybody’s talkin’ now, baby」,反諷媒體的不道德;在「Lotta years went by with my hands tied up in your ropes (Your ropes) /Forever and ever, no more (No more)」此段,又暗示跟Liam的婚姻告終,乃跟Kaitlynn的戀情有關;而「I was born to run, I don’t belong to anyone, oh no/I don’t need to be loved by you」,更憤慨表示每個人生來自由,不必獲外界認可才做每件事。

早前Miley特別強調這首歌不只談愛情觀,還想表達女性與「永遠」的關係,期盼向那些自以為能操控及竄改別人生命的人宣告:就算有一天,她的人生中缺少愛情亦毫不在意。因為她真正追求的「永遠」是「愛自己」,瀟灑和豁達地享受每個生命瞬間。

搖滾新形象展現不倒精神

〈Midnight Sky〉除曲風搖滾之外,MV視覺風格同樣強烈又華麗。緊貼同期歌手們如Dua Lipa、The Weeknd、Doja Cat、Lady Gaga等大玩70至90年代復古美學的熱潮,Miley在MV專程擔任導演,為樂曲加入大量懷舊Disco元素。首先,她請來髮造師Bryce Scarlett為自己設計一頭金光閃耀的穆勒頭,以及化妝師Janice Daoud為她塑造出烈焰紅唇配紫色眼影的復古妝容,並穿上一身Chanel、紫色Gucci禮服以及Saint Laurent的套裝,以美豔絕倫的搖滾女王姿態,傾倒眾生。

然後,Miley又昂然站立於掛上閃爍霓虹燈、Disco Ball和堆滿動物模型舞台上,時而隨狂野動感的節奏狂野獨舞,時而赤裸躺於滿佈七彩糖果的舞池中央,媚惑地撫摸自己的白滑身軀,為MV營造出性感又誘人的視覺美感,同時亦洋溢着一股「我有我快活」的烈女意識。當你聽着Miley以其歷盡滄桑的沙啞歌聲、唱出那些可圈可點的歌詞,不期然會對她過去的際遇,多幾分同理以至體諒,也對她正在籌備中的第七張專輯《She is Miley Cyrus》有所期盼。

網上眾星清談《Bright Minded》散播正能量

忙於籌備新碟之餘,Miley近半年又積極善用Instagram平台,以《Bright Minded: Live with Miley》清談節目,邀請多位明星友好暢聊生活事。譬如有同為迪士尼童星出身的Demi Lovato談心理健康、身體意識等議題;與同樣愛「毛孩」的好姊妹Emily Osment呼籲大眾支持領養或援助需要幫助的動物;跟奧斯卡影后Reese Witherspoon及超級偶像Hilary Duff暢談影話;又與新一代小天后Dua Lipa談當歌手、做專輯的掙扎與壓力。

這些意義十足的分享,既讓人看到Miley的成長與貼心,也令近半年因疫情處於低氣壓中的樂迷,獲得更多鼓勵、啟發和正能量,可以同步學習「如何在黑暗時刻也能保持型格」地生活。

