女女激吻不是罪？　Miley Cyrus《Midnight Sky》暗示離婚原因

〈Midnight Sky〉中，Miley Cyrus取材狗仔隊偷拍她與Kaitlynn 街上接吻的報導，寫成其中一段：「See my lips on her mouth／everybody’s talkin’ now, baby」，反諷媒體的不道德；在「Lotta years went by with my hands tied up in your ropes (Your ropes) ／Forever and ever, no more （No more）」此段，又暗示跟Liam的婚姻告終，乃跟Kaitlynn的戀情有關…

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美國歌姬Miley Cyrus有顆不羈的演藝魂。她為打破昔日的「迪士尼童星」清純形象，當上歌手後不斷挑戰大膽曲風與前衛造型，力求釋放真我。多首經典作如〈Malibu〉、〈Adore You〉、〈Wreaking Ball〉、〈We Can't Stop〉及〈Party in the U.S.A.〉，均反映不同階段的身心狀態。最新發佈的單曲〈Midnight Sky〉，更以自信又自愛的態度，親自剖釋經歷離婚與多段感情起伏後的新感悟，讓人聽後對其多添了解與欣賞。

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我不想做「迪士尼女孩」！（點圖看更多Miley Cyrus IG照片↓↓↓）

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「11歲」很多人仍然懵懂，Miley卻已決心勇闖演藝圈，並成功憑Disney電影《Hannah Montana》的純真演出一炮而紅，引起媒體和樂迷高度關注，其中她與Liam Hemsworth的戀情最受熱議。2009年，兩人因拍攝電影《The Last Song》熱戀並曾訂婚，成為公眾眼中的「金童玉女」，許多人甚至期望Miley如所有童話故事的「公主」般「永遠快樂地生活下去」。

奈何Miley個性跳脫，無意按照外界期許「安心做公主」，或擺出一副幸福人妻的模或情侶／夫妻檔姿態，穩妥地發展演藝事業。早於2009年的歌曲〈Party in the U.S.A.〉中，她已通過歌詞「Everybody's looking at me now／Like "who's that chick, that's rockin' kicks? ／She's gotta be from out of town"／Too much pressure and I'm nervous／That's when the D.J. dropped my favourite tune」透露作為公眾人物的壓力，以及不甘安定、對事業有所抱負的意向。

難怪之後Miley跟Liam分手，並開展震驚各界的「歌手變形記」- 不再以「甜美的鄰家女孩」示人，轉走「前衛的反叛少女」的演藝路線，不僅外型大變，把長金髮剪成型格的短金髮、瘋狂紋身及穿環、穿戴愈見性感，最主要是將音樂風格大革新。

反叛的音樂變形記

那段日子，Miley推出過多首意識形態開放、MV視覺風格大膽的歌曲。像〈We Can't Stop〉（2013）高歌「We run things, things don't run we／We take nothing from nobody／Remember only God can judge ya／Forget the haters 'cause somebody loves ya」，強調不管自己走上哪條路，都是心甘情願的選擇，他者無權過問和干預，流露女性自主的決心。

〈Wrecking Ball〉更媚惑地以全裸姿態坐上大鐵球、作出不同性暗示的動作，當中歌詞「I came in like a wrecking ball／I never hit so hard in love／All I wanted was to break your walls ／All you ever did was wreck me」，又充分展現其對人生敢愛敢恨的狂熱。

儘管狀甚「脫軌」的歌路，未必能如做「甜姐兒歌手」般，容易獲大眾喜愛和理解，甚至還引發非議，可是每首歌卻盡展Miley的實力唱腔、創作才華及演藝可塑性。故此Miley也無懼眾聲喧嘩，當時曾以情歌〈Adore You〉的「Baby Baby, are you listening／ Wondering where you’ve been all my life／I just started living」，隱喻自己即使面對無數風波，樂迷難以接受其轉型，但她仍會好好愛自己的想法。

回歸短暫的平靜

經歷數年放浪的冒險，2015年Miley與Liam「奇蹟」復合並於2018年結婚，又將Miley的音樂風格引導至另一方向。復合之初，兩人位於加州的住所意外遇上火災而被摧毀，使Miley萌生經歷生死的覺悟，並重拾活在當下的心，推出〈Malibu〉一曲，短暫回歸優雅與清新路線。

Miley明言〈Malibu〉靈感緣自Liam，主要分享彼此經過愛情與事業的變動後，重新認識及再度相愛後，大家有意告別年少輕狂、享受平靜生活的念頭，「And it'll be us, just for a while／Do we even exist?」盡顯她其時的平穩心境，而一系列色調清雅自然的歌曲宣傳照，更由Liam親手拍攝。

我的人生不由你定義

叫人意外的是，兩人婚後不久再傳「分訊」，宣布結束八個月婚姻，媒體還先後報導Miley跟老友Kaitlynn Carter熱戀，以及結識新歡、澳洲歌手Cody Simpson等情事，峰迴路轉的發展再次招來網民和樂迷的激烈反應。

Miley不僅於網上親自打長文回應，「我知道大家花很多時間留意我從前的戀情，或許因為很多人都看着我成長。但我現在成長了，我正像個成年人一樣下決定，大家都只『相信』在網上看到的東西」，還創作了搖滾味濃的新歌〈Midnight Sky〉奪回敘事主導權，由個人角度述說不為人知的辛酸，直指外界長期對她的戀情、事業與人生發表一廂情願、未經求證的想像，甚至當成「真相」地廣傳、發酵及定義她的為人，是極大的精神折磨。

Miley Cyrus曾承認是泛性戀者，其後被外媒拍下與Kaitlynn Carter的親密照片。（KaitlynnCarter@Instagram）

〈Midnight Sky〉中，Miley取材狗仔隊偷拍她與Kaitlynn 街上接吻的報導，寫成其中一段：「See my lips on her mouth／everybody’s talkin’ now, baby」，反諷媒體的不道德；在「Lotta years went by with my hands tied up in your ropes (Your ropes) ／Forever and ever, no more （No more）」此段，又暗示跟Liam的婚姻告終，乃跟Kaitlynn的戀情有關；而「I was born to run, I don’t belong to anyone, oh no／I don’t need to be loved by you」，更憤慨表示每個人生來自由，不必獲外界認可才做每件事。

早前Miley特別強調這首歌不只談愛情觀，還想表達女性與「永遠」的關係，期盼向那些自以為能操控及竄改別人生命的人宣告：就算有一天，她的人生中缺少愛情亦毫不在意。因為她真正追求的「永遠」是「愛自己」，瀟灑和豁達地享受每個生命瞬間。

搖滾新形象展現不倒精神

〈Midnight Sky〉除曲風搖滾之外，MV視覺風格同樣強烈又華麗。緊貼同期歌手們如Dua Lipa、The Weeknd、Doja Cat、Lady Gaga等大玩70至90年代復古美學的熱潮，Miley在MV專程擔任導演，為樂曲加入大量懷舊Disco元素。首先，她請來髮造師Bryce Scarlett為自己設計一頭金光閃耀的穆勒頭，以及化妝師Janice Daoud為她塑造出烈焰紅唇配紫色眼影的復古妝容，並穿上一身Chanel、紫色Gucci禮服以及Saint Laurent的套裝，以美豔絕倫的搖滾女王姿態，傾倒眾生。

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然後，Miley又昂然站立於掛上閃爍霓虹燈、Disco Ball和堆滿動物模型舞台上，時而隨狂野動感的節奏狂野獨舞，時而赤裸躺於滿佈七彩糖果的舞池中央，媚惑地撫摸自己的白滑身軀，為MV營造出性感又誘人的視覺美感，同時亦洋溢着一股「我有我快活」的烈女意識。當你聽着Miley以其歷盡滄桑的沙啞歌聲、唱出那些可圈可點的歌詞，不期然會對她過去的際遇，多幾分同理以至體諒，也對她正在籌備中的第七張專輯《She is Miley Cyrus》有所期盼。

網上眾星清談《Bright Minded》散播正能量

忙於籌備新碟之餘，Miley近半年又積極善用Instagram平台，以《Bright Minded: Live with Miley》清談節目，邀請多位明星友好暢聊生活事。譬如有同為迪士尼童星出身的Demi Lovato談心理健康、身體意識等議題；與同樣愛「毛孩」的好姊妹Emily Osment呼籲大眾支持領養或援助需要幫助的動物；跟奧斯卡影后Reese Witherspoon及超級偶像Hilary Duff暢談影話；又與新一代小天后Dua Lipa談當歌手、做專輯的掙扎與壓力。

這些意義十足的分享，既讓人看到Miley的成長與貼心，也令近半年因疫情處於低氣壓中的樂迷，獲得更多鼓勵、啟發和正能量，可以同步學習「如何在黑暗時刻也能保持型格」地生活。

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