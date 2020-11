aespa虛擬偶像概念台灣樂壇一早有！女子組合4 in Love行前20年

南韓三大經紀公司之一的SM娛樂,相隔六年後繼Red Velvet再次推出新人女團「aespa」,也是該公司首次推出虛擬偶像,四名成員皆有一個對應的虛擬角色。不過相同的概念,近來引起台灣網友熱議,原因是「台灣早在20年前就用過了」,堪稱「虛擬+真實」偶像的始祖。

SM娛樂新女團「aespa」還沒正式出道就話題十足,特別的是四名成員Karina、Giselle、Winter和寧寧,都有一個對應的虛擬角色。據公司官方說明,aespa的虛擬角色將透過AI技術:「讓粉絲感覺她們就在身旁,還能互動」。

不過真人和虛擬偶像搭配的概念,近來在台灣KPOP迷引起熱議的另一個原因,是有網友找出20年前女團「4 In Love」的歌曲《Fall in Love》。MV中四名成員都有一個相對應的角色,並說明她們是來自「2068年」。

雖然20年前動畫如今望落略嫌Raw,但當時未來感和虛擬的概念,到今日也依然是趨勢。不少網友驚嘆:「當年覺得有點尷尬,現在看來台灣真的是領先20年。」、「2000年的時候,台灣真的也有超多厲害的偶像團體。」

近來有台灣KPOP迷找出20年前女團4 In Love的歌曲《Fall in Love》,早有真人和虛擬偶像結合的概念,走在最前:

4 in Love是台灣的四人女子組合,於2000年成軍,成員包括冷嘉琳、黃小柔、楊丞琳和張棋惠,共發行過兩張專輯,於2002年宣布解散。解散16年後,4 in Love在香港紅館的楊丞琳《青春住了誰》演唱會再度同台演出,而近來楊丞琳新歌《像是一顆星星》MV復刻出道經歷,也讓4 in Love再度合體。

