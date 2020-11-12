aespa虛擬偶像概念台灣樂壇一早有！女子組合4 in Love行前20年

南韓三大經紀公司之一的SM娛樂，相隔六年後繼Red Velvet再次推出新人女團「aespa」，也是該公司首次推出虛擬偶像，四名成員皆有一個對應的虛擬角色。不過相同的概念，近來引起台灣網友熱議，原因是「台灣早在20年前就用過了」，堪稱「虛擬＋真實」偶像的始祖。

SM娛樂新女團「aespa」還沒正式出道就話題十足，特別的是四名成員Karina、Giselle、Winter和寧寧，都有一個對應的虛擬角色。據公司官方說明，aespa的虛擬角色將透過AI技術：「讓粉絲感覺她們就在身旁，還能互動」。

【相關圖輯】SM新女團aespa成員連環爆醜聞 要像師姐少女時代一樣紅有難度：

+ 23 + 23 + 23

不過真人和虛擬偶像搭配的概念，近來在台灣KPOP迷引起熱議的另一個原因，是有網友找出20年前女團「4 In Love」的歌曲《Fall in Love》。MV中四名成員都有一個相對應的角色，並說明她們是來自「2068年」。

雖然20年前動畫如今望落略嫌Raw，但當時未來感和虛擬的概念，到今日也依然是趨勢。不少網友驚嘆：「當年覺得有點尷尬，現在看來台灣真的是領先20年。」、「2000年的時候，台灣真的也有超多厲害的偶像團體。」

近來有台灣KPOP迷找出20年前女團4 In Love的歌曲《Fall in Love》，早有真人和虛擬偶像結合的概念，走在最前：

+ 5 + 5 + 5

4 in Love是台灣的四人女子組合，於2000年成軍，成員包括冷嘉琳、黃小柔、楊丞琳和張棋惠，共發行過兩張專輯，於2002年宣布解散。解散16年後，4 in Love在香港紅館的楊丞琳《青春住了誰》演唱會再度同台演出，而近來楊丞琳新歌《像是一顆星星》MV復刻出道經歷，也讓4 in Love再度合體。

【同場加映】4 in love重聚三缺一？消失隊員仲靚過楊丞琳

+ 20 + 20 + 20

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】