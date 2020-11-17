楊丞琳《漂流浴室》MV裸身浸浴勁吸睛　初次造訪夜店大解放

楊丞琳「LIKE A STAR」演唱會日前落幕，隨即投入同名專輯宣傳工作，呼應《漂流浴室》歌詞意境，她在MV不僅寬衣解帶入鏡，唯美演繹裸身浸浴的放鬆時刻，還加碼大曬自幼訓練出的精湛現代舞，隨著節奏徹底釋放被壓抑在內心的欲望。

Rainie在MV分飾現實中初次造訪夜店與幻想中解放自我後的2個角色，為配合歌曲充滿起伏的節奏，特別在旋律轉折之處加入現代舞，雖然畫面只有10幾秒，但她很認真地和編舞老師Denis討論舞步，望能呈現滿分效果。由於有不少地板動作，導致她的膝蓋瘀青、腳趾磨到甩皮，不得不忍痛練舞，正式拍攝MV時帶住護膝上陣，仍能看出瘀青未消，令人心疼。

接著Rainie隨舞者造訪導演設計出的夜店場景，直呼感受新鮮：「我沒去過夜店，都是拍戲時去的，而且我不在舞台以外的地方跳舞，這是我的矜持。」只見她和眾人盡情熱舞，但才跳完1首歌曲，楊丞琳就喊說：「很累耶！而且頭好暈，我穿尖頭高跟鞋，一直在那邊甩，核心要很強耶！」

《漂流浴室》MV先前在演唱會即讓入場觀眾搶先看，於今日她出道滿20周年的大日子正式上架，本周日她在台北辦簽唱會，29日移師高雄、台中跟粉絲相見。

楊丞琳演唱會首場自二樓高台摔落受傷，老公李榮浩竟嬲爆話：我覺得她已經瘋了

+ 6 + 6 + 6

延伸閱讀：

「日娛圈第一渣男」近藤真彥又爆外遇 認不倫無限期停工

歐漢聲揭童年悲慘事件造成陰影 說謊眼神一輩子難忘

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】