今日(12/12)既是麥浚龍及謝安琪新專輯《the album and the end of it》發售日,亦象徵著二人的《the album》三年企劃正式來到尾聲。記者今早特意一早就到信和搶購專輯,豈料從店員口中得知,幾乎所有小型唱片舖的初版現貨,數量少得連已經預購的人士都未必能第一時間取貨,因此到貨後都不會公開發售。幸好記者在中午前趕到附近的連鎖唱片舖CD Warehouse,才搶購到最後一張,不,是最後「一盒」唱片。

《the album and the end of it》售價$649,比前作定價高近$300,從樂迷反應來看,即使售價偏貴都願意花錢儲齊全套《the album》專輯。「01眾樂迷」率先開箱,且看最終章是否物有所值!

攝影:劉傳謙