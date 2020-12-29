2020回顧︱5個值得回味的演唱會　張敬軒開今年唯一實體紅館騷

因應社會事件，不少歌手在2020年初的演唱會都以安全為由延期或取消，沒想到今年全球卻遇上新冠肺炎爆發，叫停大大小小的公開演出，令樂壇雪上加霜。 而歌手都不願坐以待斃，透過互聯網尋找另類表演方式，開拓樂壇新常態，後來在疫情一度回穩下，更有歌手成功舉辦實體演唱會。不論是網上或是實體，以下5個2020年舉行的演唱會，都值得樂迷一再回味。

郭富城《鼓舞．動起來Online Concert 2020》

在疫情爆發初期，演出行業步入寒冬。不過，有歌手選擇在此時舉行網上演唱會，在艱難時期發放正能量之餘，亦幫助相關行業人士籌款，幫助他們渡過難關。其中郭富城就受「歌神」許冠傑啟發，在5月舉行網上演唱會，為舞蹈員及電影幕後工作者籌款。

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陳奕迅「日出日落」網上慈善演唱會

另一位舉行網上慈善演唱會的，是今年推出兩首新歌的陳奕迅（Eason）。他在7月的音樂會中跨越場地限制，先在清晨6時「日出場」到尖沙咀K11 Musea對出的星光大道，與樂迷欣賞維多利亞港日出景色，繼而在黃昏5時「日落場」回到紅館，成為第一個在紅館舉行演唱會的歌手。

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C AllStar《Make It Happen》虛擬演唱會

在紅館舉行網上演唱會的並不止Eason，C AllStar趁着今年成軍十周年短暫重組，在8月透過電子遊戲Minecraft舉行虛擬演唱會。四子在遊戲建造的「虛擬紅館」中舉行個唱，令樂迷可以一邊打機，一邊觀賞演唱會，既令樂迷驚喜萬分，亦令部份歌手開始仿效韓國、泰國等地，在網上舉行收費演唱會。

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《埋班作樂》作品展

香港疫情在年末曾短暫回穩，不少歌手亦趁機舉行大大小小的實體演唱會，除了有商場舉辦公開演出，糖兄妹、Nowhere Boys等歌手亦順利舉行售票音樂會，令樂壇一度重現曙光。其中10月舉行的《埋班作樂》總結音樂會，不但邀請歌手演唱12首全新作品，更令觀眾趁機認識新一代音樂人的名字，別具意義。

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張敬軒╳香港中樂團《盛樂演唱會》

據資料顯示，今年一共有22個紅館演唱會取消，包括曾計劃在10月底舉行紅館騷的梁漢文，及計劃在出道25年舉行跨年演唱會的楊千嬅。不過，張敬軒則在11月舉行8場中樂演唱會，成為今年唯一一位在紅館舉行售票音樂會的歌手。美中不足的是，雖然大會做足防疫措施，但在第四波爆發時卻傳出有確診人士在潛伏期間欣賞演唱會，令外界質疑在疫情下是否可能繼續舉行大型個唱。

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