【專訪】以林家謙為目標　石山街由幕後走到幕前：我們離不開音樂

撰文： 康穎希 最後更新日期： 2021-01-29 19:55

選秀節目《全民造星》讓一眾在娛樂圈「浮浮沉沉」的藝人歌手有個「再出道」的機會，再次在觀眾前展示自己的才能。不過，不斷努力的豈止節目內參賽者？今年環球唱片新人組合石山街，由女歌手Yeung Tung與幕後唱作人Marstn組成，首支派台歌《暗戀家》日前推出，與樂迷訴說一段跟其他新人不一樣的故事。

新晉組合石山街成員Yeung Tung，現年30歲，今次是她五年內第三次出道。

今年30歲的Yeung Tung，今次是她五年內第三次出道，首兩次分別以獨位歌手， 以及與女歌手Serrini組成組合GTB身份，但她有的是實力，欠缺的卻是知名度，連她自己都不禁問：「為甚麼我現時仍只有500個追蹤者？為甚麼做完的作品沒有人理？」曾經的拍檔Serrini去年在樂壇獲得不俗的成績，作為舊拍檔兼好友，Yeung Tung直言會羨慕她的成就：「我只可以夢想到達她的程度。」

香港環球唱片 X 01心意慈善Music Live Gin Lee石山街獻聲送暖

【專訪】Mike曾比特獲Eric Kwok指點搣甩震音：初頭仲多過李克勤

另一隊員Marstn本來是幕後唱作人。

今年終於簽約唱片公司，以新人組合再次出道。眼見同行過五關斬六將才苦苦得到一個機會，對曾參與《全民造星3》幕後工作的Yeung Tung來說，感受特別深：「其實我們是很幸運 ，在現場錄影那刻，我都覺得很大壓力。」Marstn補充：「這些選秀節目令（我們）知道自己還有多遠的路要走。」

很多藝人會形容自己留在娛樂圈是追夢，Yeung Tung偏偏不喜歡這個詞：「我只是在做自己喜歡做的事。」問到如果再次失敗，會不會找機會「再再再出道」，Yeung Tung沉思數秒：「到時就真的會找方法也不出奇。」Marstn看一看她，然後說：「就算不再做幕前，做回幕後寫歌給別人，我們都離不開音樂的路。」