胡鴻鈞聞何哲圖離巢感突然　唔排除再合作可能：一切要從長計議！

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-18 17:34

今日（18/2）無綫向員工發出通知，近日回巢的曾志偉職銜改為副總經理（綜藝、音樂製作及節目），並將接任星夢娛樂行政總裁，即日生效；而現任行政總裁何哲圖（Herman）則將於2月28日離任，日後將再組新公司，創作其他類型的音樂作品。

何哲圖將在今個月底離開星夢娛樂，並自組新公司作個人發展。（資料圖片）

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今年在《勁歌金曲頒獎典禮》首奪「最受歡迎男歌星」的胡鴻鈞（Hubert），自出道以來一直為星夢效力，他接受《香港01》訪問時坦言事出突然，自己剛剛才得知相關消息，需要時間消化。他祝福Herman日後工作順利：「我好戥佢開心，因為知道佢離開之後都會成立新公司，見到佢嚟到呢個時刻都仲係對音樂好有熱誠，所以無論佢之後去到邊，我都會祝福佢。」

Hubert直言不排除與Herman再續前緣。（資料圖片）

面對公司高層變動，Hubert直言：「我唔會諗太多呢方面嘅事，知道自己嘅本分係做好眼前嘅工作，相信公司有最好嘅安排。」被問到Herman新公司成立後，會否選擇跟隨舊老闆，他坦言轉會將是其中一個選項：「我唔會排除任何可能性，之後可能會合作，但係一切都要從長計議，加上呢件事真係好突然，我諗都要多啲時間去諗。」記者就此事亦曾向「星夢一姐」HANA菊梓喬查詢，但至今未有回覆。