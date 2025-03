Selena Gomez新歌疑暗嘲舊愛 Justin Bieber翌日認有暴怒問題

樂壇天王Justin Bieber近年多次傳出身心健康問題,更被拍得衣衫襤褸、精神恍惚,更傳出婚變傳聞,惹來網民幾粉絲擔憂。上周五(21日)Justin與名媛妻子Hailey外出,但明顯心事重重。有網民估計Justin心情受影響,是受舊愛Selena Gomez日較早時候推出新碟《I Said I Love You First》有關,唱片歌詞除了大曬與未婚夫Benny Blanco恩愛,還暗地嘲諷Justin。

Justin Bieber新照曝光,面容突變。(Getty Images)

Justin Bieber多次被拍得精神恍惚。(Getty Images)

Selena在新歌《How Does It Feel to be Forgotten》歌詞中,唱出「You're so embarrassin'/ Go cry when no one's watchin'/I can't imagine it/How does it feel to be forgotten」(你太令人尷尬/沒人望着你便去哭吧/我實在想像不到/被人遺忘的感覺如何?),與Selena於2020年推出講述與Justin分手的《Look at Her Now》歌詞非常相似。

Selena與未婚夫Benny Blanco不時大曬恩愛。(IG圖片)

Selena與Justin當年被網民譽為金童玉女。(Getty Images)

其後,Justin翌日早上於IG發文剖白有暴怒問題:「我也有暴怒問題,但我想成長,不要反應那麼多(搖頭)」,並加上一個以手掩面的表情符號。他又上載自己童年照,以及兒子Jack的照片。然後又上載一段與拍檔製作音樂的短片,留言表示:「當我覺得自己開始變得不真實時,我覺得我討厭自己 然後我記得,我們都被搞得覺得自己不夠,但我仍然討厭當改變自己去討好別人。」Justin早前曾於社交網站剖白不少心聲,除了覺得自己不值得成功,又自言充滿遇溺與不安的感覺,令粉絲擔心。