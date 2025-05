王嘉爾日前在泰國曼谷的拉賈曼加拉國家體育場與GOT7拍檔同台演出,演唱會上,Jackson首度現場演唱最新專輯《MAGIC MAN 2》的曲目,初次現場演繹個人全新單曲《GBAD》。此外,他更向現場粉絲們送驚喜,帶來新曲《BUCK》的首支預告片,片中他對待「魷魚」的畫面,極具震撼感。

新曲《BUCK》是新專輯中的強勁舞曲,Jackson於MV中多角度挑戰大膽的視覺元素,每個畫面都震撼感十足,《BUCK》MV將於5月9日正式面世。Jackson通過歌詞“I dreamed of going all the way to hell to deal with you”,表達了自己深層而真實的一面;而Jackson Wang最新專輯《MAGIC MAN 2》,更將於2025年7月全球首發。

