G-Dragon香港演唱會｜8月亞博開騷 公售攻略+購票連結+座位表

韓流天王G-Dragon相隔多年再舉行個人世界巡迴演唱會《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] 》，而香港站即將於8月9-10日在香港亞洲國際博覽館ARENA舉行，消息令大批粉絲引頸以待。今日大會就宣布購票詳情，發售日期及座位表。

公開發售 General Sale⁠

2025.06.30 (Mon 星期一) 12PM 起

購票連結:Cityline

G-Dragon演唱會即將於8月9-10日在香港亞洲國際博覽館ARENA舉行。（演唱會海報）

G-Dragon演唱會香港站詳情

G-Dragon演唱會《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] 》即將於8月9-10日舉行，粉絲能在6月22日早上10:00時至6月24日23:59分，在這裡登記粉絲團信息。成功登記後，可以在6月26日下午16:00正，進行粉絲團優先購票。而6月27日中午12:00時就能進行滙豐銀行卡優先購票。

登記優先購票詳情。（Facebook）

搶飛時間表。（Facebook）

G-Dragon演唱會座位表

座位表。（Facebook）

《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] 》門票價錢：

企位＊： $2,399 (VVIP) / $2,199 (VIP) / $1,899 (Free standing)

坐位：$1,899 / $1,699 / $1,399 / $1,099 / $799

輪椅坐位：$1,699

地點：香港亞洲國際博覽館ARENA場館

VIP Package。（Facebook）

價值$2,399的VVIP Package除了門票之外，還包括歡送活動、VVIP專屬掛繩、綵排、綵排優先入場及限定小卡。而$2,199的VIP就包括VIP專屬掛繩、綵排及限定小卡。