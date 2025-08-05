MAGICMAN 2｜王嘉爾第二次世界巡演！10月首場曼谷　第二站到澳門

MAGICMAN 2世界巡演｜王嘉爾（Jackson Wang）宣布2025至2026年展開「MAGICMAN 2世界巡演」。巡演始發定於10月3日和4日在曼谷進行兩場演出。10月11日和12日在第二站澳門進行演出，隨後將在雅加達、吉隆坡、馬尼拉和東京等地展開，更多城市即將很快公布。



王嘉爾（王嘉爾＠微博）

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早前在《Billboard 200專輯榜》衝擊第13名締造歷史，創下中國華人歌手首發專輯在該榜單上的歷史性新高，這位全球偶像將在今年秋季重返亞洲，開始他的世界巡演。

王嘉爾與iMe Entertainment Group正式宣布展開「MAGICMAN2世界巡演2025-2026」，這標誌着Jackson的第二次個人世界巡演。Jackson首次在洛杉磯的KCON表演結束時宣布，定於10月3日和4日在曼谷進行兩場演出，隨後將在澳門、雅加達、吉隆坡、馬尼拉和東京等地展開，更多城市即將很快公布。

王嘉爾「MAGICMAN 2世界巡演」（官方提供）

王嘉爾（王嘉爾＠微博）

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王嘉爾巡演｜Jackson：希望與大家分享我的故事

日前Jackson最新專輯《MAGICMAN 2》在《Billboard 200專輯榜》締造歷史，榮登以第13位，創下華人歌手首發專輯在該榜單上的歷史性新高。專輯《MAGICMAN 2》於7月18日全球發行，以四個章節講述，探索混亂、幻覺、自我反思和治癒等為主題，真實地描繪了Jackson的內心世界和成長旅程。他表示：「MAGICMAN 2並不僅僅是一個概念。這是100%真實的。我希望與大家分享我的故事，因為我相信我們每個人心中都有一個『MAGICMAN』。」

王嘉爾（王嘉爾＠微博）

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iMe Entertainment Group首席執行官兼創始人Brian Chow表示：「MAGICMAN 2是一次持續的旅程和終生的冒險，我們很自豪能與王嘉爾一起呈現。這次巡演將進一步拓展他的全球的影響力，並且為全球觀眾提供難忘的現場體驗。」「MAGICMAN 2世界巡演」預計將會在全球更多城市展開，Jackson期待與世界各大洲的觀眾連接。敬請關注更多更新。

巡演日期（首次公佈的城市）

10月3日&4日–曼谷，泰國

10月11日&12日–澳門，中國

10月18日–雅加達，印度尼西亞

10月25日–吉隆坡，馬來西亞

11月2日–馬尼拉，菲律賓

11月6日–東京，日本



更多日期即將很快公布，票務信息也隨即發布。