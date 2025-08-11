謝霆鋒杭州「大蓮花」演唱會「燒錢」打造新舞台：我都服咗自己！

謝霆鋒《Evolution Nic Live進化演唱會》內地巡迴首站日於杭州奧體中心體育場（綽號「大蓮花」）舉行，近五萬個座位全場爆滿。驟眼看去，舞台似是香港原裝搬到杭州，霆鋒指「錯晒」，「呢個舞台同香港嘅係兩個舞台，今次為大蓮花重新做咗一個進化舞台，我都服咗自己！」



謝霆鋒舞台照（官方提供）

謝霆鋒舞台照（官方提供）

霆鋒解釋，香港站是室內show，所有機關包括懸浮波、拱門及地面軌道等當初完全沒有考慮落雨打風問題，「所以好多裝置都有改動，今次就等於係一個完全新嘅舞台，我都覺得自己有啲過份！」「大蓮花」場館是露天設計，如果遇上落雨，霆鋒豁出去話自己濕身無所謂，但樂手、樂器唔淋得，「所以我哋做咗個新嘅頂篷，但成塊黑色又好難睇，結果又加多幾百盞燈！」

謝霆鋒舞台照（官方提供）

香港站破紀錄用了二千二百盞燈，這次杭州站再加碼，他尷尬表示：「而家加到我都⋯⋯ 我唔想睇呢個budget啦。」霆鋒透露過去半年狂搞工程，「由機械承重到軌道防風雨，全部重新計過！」問到這個巡迴最大挑戰，霆鋒望望個天，「天氣，大自然因素。」

謝霆鋒舞台照（官方提供）

除了舞台燒錢，鋒迷應援都癲到盡。有粉絲包起杭州地鐵「應援牆」及月台幕牆，牆身不僅印上霆鋒型仔相，又將他的經典歌名及歌詞印上，不過最癲的是有fans租用直升機於錢塘江上空播歌兼拉橫額，成個杭州抬頭都見到，認真揼本。

謝霆鋒舞台照（官方提供）

除了舞台同應援勁到爆，演唱會上還有勁感人環節，當晚播出霆鋒十三年來主理的《鋒味》精彩片段，張曼玉、楊紫瓊、甄子丹、周杰倫、陳奕迅、蕭敬騰、吳彥祖、舒淇、蔡依林、Twins等巨星輪流「登場」。

謝霆鋒舞台照（官方提供）

片段播完後，霆鋒向熒幕鞠躬致敬，「我每次轉身睇片都差啲忍唔住（喊）。過去十二年，由2013年開始，有咁多厲害嘅朋友陪住我，造就咗呢條片。我諗再過一百年都好難再聚齊咁多人，真係好多謝你哋！」

霆鋒又謂：「我用咗十三年製作呢個作品，一睇到個畫面就想喊！頭五年個個話我黐咗線：『做乜走去煮飯？做乜拍啲咁嘅嘢？做乜去旅遊？』而家就俾你睇吓我做啲乜嘢。」霆鋒指每次講起都會起雞皮。網民亦洗版討論：「霆鋒請到咁多巨星，真係圈中人緣王！」