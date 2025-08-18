林子祥、葉蒨文香港演唱會五場門票售罄　申請四次才獲紅館批期

林子祥阿Lam和葉蒨文Sally將於10月9日至13日，假紅磡香港體育館舉行一連五場「《白頭到老WE ARE ONE演唱會》– 香港站」，門票一開賣便已全部售罄，一票難求。



77歲林子祥與63歲葉蒨文，尊稱他倆為港樂中的瑰寳絕不為過，這兩位香港樂壇瑰寳加起來為140歲，他倆透過無數經典金曲的歷練，共同於時代和樂壇變遷中，在亞洲地區將港樂發揚光大，令港樂在華語音樂中有著非常重要的位置絕對功不可沒。

「林子祥、葉蒨文《白頭到老WE ARE ONE演唱會》 – 香港站」橫度海報（官方提供）

早前公佈阿Lam和Sally將於10月9日至13日，假紅磡香港體育館舉行一連五場「《白頭到老WE ARE ONE演唱會》– 香港站」的消息一出，即時引起樂迷熱烈討論其搶票攻略，因大家預計今次演唱會後，不知要等至何時，才能再次欣賞到他倆在台上的精彩演出，隨時看一場便少一埸，於是門票一開賣便已全部售罄，一票難求。今次也是繼《林子祥葉蒨文好氣連場98演唱會》後， 兩位樂壇傳奇巨星相隔27年再度合體。

資深製作人兼今次演唱會主辧單位Algernon Entertainment的梁慧儀Silence、林子祥（官方提供）

自「《白頭到老WE ARE ONE演唱會》– 香港站」門票全部售罄後，很多樂迷紛紛查詢會否加場，資深製作人兼今次演唱會主辧單位Algernon Entertainment的 梁慧儀Silence很抱歉表示：「在扣除搭建舞台和綵排的日子後，紅館批給我們的檔期只夠做五天演出，實在沒有額外日子可作加場。對於他倆有那麼多金曲，像阿Lam的《千支針刺在心》、《分分鐘須要你》、《男兒當自強》和《數字人生》，以及Sally的《零時十分》、《信自己》、《祝福》、《瀟灑走一會》和《黎明不要來》等全部都是膾炙人口的經典，所以今次紅館只批了那麽少檔期的確百思不得其解，看到那麼多樂迷想入場支持Lam 和Sally，但未能買到門票真的感到非常心疼。」

資深製作人兼今次演唱會主辧單位Algernon Entertainment的梁慧儀Silence、葉蒨文（官方提供）

Silence對港樂獨特的情懷存在了一份執着，所以她於九十年代開始便在內地舉辦張學友、王菲、梅艷芳和謝霆鋒，以及最近期陳慧嫻等歌手的巡唱。而她一直也是林子祥的歌迷，於1993年因緣際會在上海舉辦阿Lam的個唱，但那年代的廣東歌在內地市場並不像現時那麽受歡迎，所以上海票房並不太理想，不過好歌始終經得起考驗，港樂在今天內地樂壇遍地開花，得到大量粉絲支持，連王家衞執導的電視劇《繁花》也採用了大量港樂便可見一班。

對於阿Lam和Sally的香港歌迷來說，紅館絕對是最方便他們去欣賞演唱會的場地，Silence說向紅館申請《白頭到老WE ARE ONE演唱會》申請了四次才拿到批准，其實她和公眾一樣，總是非常好奇紅館是以那方面的準則去發出批準？是基於票房效應、歌手知名度和熱度、Hit歌數量、觀眾要求，還是能否有文化交流作用等？如香港政府能多撥資源支持港樂，尤其是對阿Lam和Sally或其他樂壇瑰寶級數的歌手能作出更大配合，那麼港樂經典必定能繼續傳承下去。