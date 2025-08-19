鄭伊健澳門音樂會獲黃淑蔓秘密轉歌驚喜　預告日本開騷有新構思

鄭伊健音樂會｜鄭伊健日前帶住小師妹「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna），與音樂總監陳光榮的音樂團隊到澳門舉行一場「ENCOUNTER WITH EKIN遇見鄭伊健美高梅音樂會」，以伊健的電影歌重新編曲，全新歌單，令人耳目一新。音樂會上驚喜連連！黃淑蔓突轉歌曲製造驚喜，觀眾熱情爆棚，鄭伊健更預告日本開騷有新構思，引來無限期待。



這場音樂會是伊健專登為觀眾準備的心意，Feanna亦為伊健準備小驚喜，原定唱《戀愛預告》突然變成《動地驚天愛戀過》，伊健見慣大場面處變不驚， 事後Feanna扁嘴：「點解你咁冷靜架？」讓伊健哭笑不得。

為了製造今次驚喜，一個月前Feanna與樂手瞞住伊健偷偷綵排。當伊健在台上聽到突然轉了歌都呆了一下，但很快就回過神繼續揮手打拍子。完騷後經理人林珊珊問伊健為何如此冷靜？伊健笑說：「其實我太集中做嘢，反應唔切。我原本諗住唱完《一對對》（國語版《蟲兒飛》），承接浪漫氣氛同埋觀眾手機燈，畀佢唱《戀愛預告》，點知佢轉咗歌，Suddenly！做乜改歌唔話我知？（畀驚喜你嘛！）哈哈，不過真係好好聽，好用心演繹，證明大家都好樂意參與呢次演出，花心思喺表演上。而樂手們亦好好，走出嚟台前一齊表演，帶動氣氛。」

伊健形容今次是「歌友會」，而非傳統形式演唱會，他說：「唱過好多次《友情歲月》 ，今次全新版本作為opening好特別，好有氣氛。」觀眾反應非常熱情，唱第二首歌《一起衝一起闖》就湧到舞台前爭相與伊健握手，又送上手幅為他打氣。

今次歌單主要是電影歌，有《興波作浪》、《友情歲月》和《極速》等，連續又唱又跳多首快歌，伊健說：「都幾激架，主要係體能問題，一連串又唱又跳晒都幾甘，究竟我體能仲做唔做到呢？但我又好想做，因為我覺得呢個係熱情。我好想大家睇到呢個表演感受到熱情，然後將呢份感覺帶返屋企。」過往伊健在台上較寡言，但這次音樂會卻像開籠雀，他解釋今次是音樂會形式似歌友會，而非過往有戲劇成份的演唱會，他說：「希望同觀眾close啲，我覺得依家大家好需要share。」

音樂會尾聲，伊健誤將《TOGETHER》講成《至少還有我》，提早揭曉壓軸歌，出名好記性的他少有出錯，他哈哈大笑說：「年紀大機器壞，我記到咁多嘢已經好好架啦！」至於觀眾熱烈要求伊健舉行握手會，他說：「太簡單啦！」似乎有更令人驚喜的計劃。

有傳伊健將於日本舉行演唱會，他承認有好多想法但未落實，說：「好多憧憬、好多諗法，我依家成熟咗，未做好件事就唔講住。嚟緊呢幾個月辛苦陳光榮，要諗吓點樣做一個不一樣嘅演唱會。有睇開我哋做嘅演唱會都知，無論去邊個地方表演，我哋都會有啲唔同。」