力臻Lagchun登THE FIRST TAKE 演譯新歌《2882點85》憶起亡父落淚

力臻Lagchun｜（2025年8月19日）ViuTV 音樂選秀計劃《CHILL CLUB X THE FIRST TAKE：THE STAGE OF VOICE》，以日本著名 YouTube 頻道「THE FIRST TAKE」的一鏡到底方式展現他們的歌唱實力。繼早前宣布「素人組」由蘇詠淳 Vincy 勝出後，日前於社交平台上亦公布「歌手組」由力臻 Lagchun 在眾多參賽歌手中脫穎而出，更為登上「THE FIRST TAKE」度身訂造新歌《2882點85✈》。



力臻登上「THE FIRST TAKE」獻唱〈2882點85✈〉（官方提供）

兩星期極速創新歌 記載歌唱夢想

力臻與團隊隆重其事，為今次「THE FIRST TAKE」舞台，以不足兩星期時間由零開始極速完成由 Edwin Tong 編曲及作曲、T-Rexx 填詞的新作〈2882點85✈〉（Flyin’ for Your Love）。今次作品力臻有極高參與度，除挑選 demo 以外，歌曲主題上他亦提供不少建議。力臻言：「Demo 旋律有種夢幻、飛行嘅感覺」，他希望除有遠距離愛情的意味，亦能藉歌曲訴說自己追逐音樂夢期間，不計其難所走過的距離。這首歌的首唱便於「THE FIRST TAKE」之中，力臻認為令作品更具意義：「呢首歌承載住我由香港飛咗四個鐘頭、跨越兩千幾公里嚟到呢度嘅心情，記錄住我喺呢個錄音環境中，好好享受嘅每一刻。」

力臻登上「THE FIRST TAKE」獻唱〈2882點85✈〉（官方提供）

「大出血」為求以最佳狀態演出

除了製作新歌外，力臻為能以最佳狀態將最好的表現呈現予全世界的觀眾，好讓更多人認識香港歌手與香港音樂，於出發前更不惜「大出血」，四處尋醫為保養身體、針灸。除治療費令力臻銀包「大出血」外，力臻本人亦都「大出血」。所指的則是他於針灸期間，獲中醫師為他進行「放血」療程。力臻療程中難掩懼怕之情，全程緊握拳頭：「就係知會點所以先仲驚！」，場面搞笑。

力臻謙虛言演出未盡完美 但真誠會給人力量

有幸以香港歌手身份參與國際知名的「THE FIRST TAKE」舞台，力臻坦言即使去到錄影開始時，緊張的心情亦難以排解：「到真係錄影，唱頭兩句嘅時候又突然之間緊張返！」不過力臻愈唱愈勇，表示當唱到副歌時隨著旋律給予的力量，自己便漸漸放鬆。對於自己的表現，力臻謙虛言覺得自己可以唱得更好，但這正正展現「THE FIRST TAKE」的最真實狀況：「你只有一 take 機會！」他覺得這個版本可以記下他當下的聲音以及演繹歌曲時的感覺與感受，而這份真誠及力量，正是力臻想帶給大家的感動。

力臻首次與家人出國到東京旅行（官方提供）

飛越2800多公里追夢 憶起亡父落淚

飛越2800多公里，遠赴東京參與「THE FIRST TAKE」錄影，對力臻而言別具意義。除代表將自己的音樂帶到國際以外，亦因東京是力臻有印象以來，唯一一次與父母一同出國旅行的地方。當時的力臻已抱有歌手夢，雖父親口裡說著不支持，但卻一直默默地私藏著力臻參加比賽、街頭表演的片段。由僅為夢想，到走到國際知名的音樂頻道上獻唱，一切得來不易。因此力臻在「THE FIRST TAKE」演唱後亦憶起亡父而感觸落淚。「好希望可以俾我過咗身嘅爸爸喺天空上邊可以見到，我好努力去做緊呢樣嘢。」力臻言，他更希望在今次以後能夠飛得更高、更遠，讓天上的父親更清楚看到自己的努力。

以自身經歷勸勉觀眾：「緊握任何一次機會！」

同為數學老師及歌手身份，身兼兩職的力臻為音樂夢想一直不放棄地跨過重重難關，直到今日能衝出香港，以「歌手」身份走向國際，實在得來不易。他最後以自己作為歌手同時亦是追夢者的身份，勉勵觀看「THE FIRST TAKE」的觀眾，希望所有人都不要放棄夢想、緊握任何一次的機會：「雖然好多機會都只有一次，但每一次嘅機會都係可以俾我哋展開雙手，自由翱翔嘅一次機會。」

是次力臻登上「THE FIRST TAKE」演唱〈2882點85✈〉的片段，現已於「THE FIRST TAKE」YouTube Channel 上架：https://www.youtube.com/watch?v=DjPiCEVRQDY，各位香港樂迷絕對不能錯過，一同支持本地音樂。