龍婷演唱會｜西九大盒首晚演出座無虛席　唱盡天王巨星經典歌曲

龍婷演唱會｜一連三晚的龍婷《旅程Story演唱會》，8月18日在在西九文化區自由空間大盒舉行首晚演出，座無虛席，樂易玲、韋以姍、中一生魏嘉信和中三生劉洋也有現身支持。龍婷在演唱會唱盡很多天王巨星的經典，觀眾也對龍婷的表現讚不絕口。



龍婷（官方提供）

龍婷（官方提供）

龍婷以一曲《不了情》為全晚演唱會揭開了序幕，之後她一口氣唱了《明日天涯》、《讓一切隨風》和《夢中人》等三首經典，接著龍婷說：「今晚這麼大雨，可以來的朋友都是懷着真感情，多謝大家今晚來到西九大盒，今次這個演唱會分為過去、現在和將來三部分，剛才我問音樂總監梁榮志為何揀選了開首那四首歌曲，他解釋因《不了情》是60年代歌、《明日天涯》是70年代、《讓一切隨風》是80年代，而《夢中人》則是90年代，希望大家喜歡。接著我會唱我喜歡的鄧麗君小姐的Medley，我會邊唱邊到觀眾席和大家握手。」在《甜蜜蜜》、《我要對你說》、《月亮代表我的心》、《在水一方》、《原鄉情濃》、《奈何》、《雲海》和《原鄉人》的歌聲下，龍婷和觀眾一一握手，很多熱情的觀眾更把握機會給龍庭利是，在完成此部份後，龍婷說場館空調很凍，但大家的手給了她很多溫暖，所以她會唱很好好歌給大家聽。

龍婷（官方提供）

龍婷（官方提供）

龍婷（官方提供）

龍婷（官方提供）

龍婷（官方提供）

龍婷（官方提供）

龍婷在演唱會唱盡很多天王巨星的經典，包括張學友的《李香蘭》、莫文蔚的《這世界那麼多人》、梅艷芳的《蔓珠莎華》、周杰倫的《龍捲風》、Beyond的《海闊天空》和甄妮的《海上花》，而觀眾也對龍婷的表現讚不絕口，毫不吝嗇他們的掌聲。在鳴謝環節中，龍庭多謝公司在她事業路上對她的支持，最後她以一曲《好歌獻給你》為首晚演出畫上句號。