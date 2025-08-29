周吉佩新歌《手機關掉的一刻》塞班島取靈感　唱出「活在當下」

周吉佩｜《中年好聲音》冠軍、TVB Music Group創作歌手周吉佩，推出全新粵語單曲《手機關掉的一刻》，新歌於2025年8月28日全球上架。他透露歌曲靈感源於自己塞班島輕鬆之旅，希望透過這首歌鼓勵樂迷在繁忙的生活也能放下心中煩憂，享受當下每一刻。



中年好聲音冠軍得主周吉佩推出新歌《手機關掉的一刻》。（官方圖片）

繼《GUTS》之後，吉吉推出另一首由自己作曲的新歌《手機關掉的一刻》。歌曲靈感源自於吉吉四月份的塞班島之旅，在那段時光中放下工作，放下手機，沉浸於陽光、海灘與大自然環境，體會到前所未有的放鬆心情，享受與朋友和家人共度的珍貴時光，讓他深刻體會「活在當下」的可貴感覺，進而創作出這首充滿啟發性的歌曲。

周吉佩新歌歌詞描述了與親朋好友聚會、放下手機、享受生活的心情。（官方圖片）

這首歌的歌詞輕快而富有感染力，描述了與親朋好友聚會、放下手機、享受生活的心情。歌詞中提到：

「朋友 揮手打招呼怎麼要隔住對話框

手機關一刻都焦躁不安嗎

聚聚吧趁這好天氣及時換一種 想法

想輕鬆想抽身想跟我出走嗎」



吉吉表示：「希望透過這首歌，鼓勵人們在繁忙的生活中，偶爾放下手中的電子設備，去感受周遭的美好，與愛的人一起探索生活的點滴。」吉吉邀請樂迷一起放下心中的煩憂，讓心靈回歸，擁抱大自然，享受當下每一刻。

周吉佩希望新歌能鼓勵人們在繁忙的生活中，偶爾放下手中的電子設備，去感受周遭的美好，與愛的人一起探索生活的點滴。（官方圖片）

《手機關掉的一刻》於2025年8月28日全球音樂串流平台上架。MV完整版將會在9月上旬於TVB Music Group 官方 YouTube Channel 首播，密切留意 。

《手機關掉的一刻》

主唱：周吉佩

作曲：周吉佩

作詞：亞木

編曲：Adrian Chan

監制：Adrian Chan

