AP潘宇謙第三張專輯《距。離》上架　與台團理想混蛋合製主打歌

AP潘宇謙第三張個人專輯《距。離》日前正式面世，一手包辦詞曲、製作與造型，升級擔任音樂主理人的他笑謂：「我將專輯當做『壓上全部』嘅作品，今次最難忘係將『距離』呢個命題延伸，遠距離愛情、觸碰不到嘅距離、生與死嘅距離、現實與理想嘅距離、人與人之間嘅距離，甚至係現在與過去的距離。除咗要思考唔同曲風，仲有往返香港同台灣錄音、拍MV、設計專輯封面，花咗唔少時間，但係同新合作嘅製作人擦出咗好多火花，呢個係我好感動嘅地方。」



AP潘宇謙第三張個人專輯《距。離》封面（官方提供）

AP表示受金牌製作人陳輝陽的提醒，做歌手不能只想外界有沒有在聽，應該專注享受創作與做音樂的過程，他指這句話成為這張專輯最重要的信念：「世事無常，世界每天都喺度變，好多熟悉嘅人事物都唔一樣，有啲人離開咗，有啲細個成日去嘅餐廳都執咗笠。作為歌手最大嘅幸運，就係可以用音樂將故事留落嚟。」他笑言如果《距。離》真是最後一張，就把歌寫給別人唱：「其實我手上仲有十幾首demo未用，話唔定之後可以派上用場。」

AP潘宇謙一手包辦詞曲、製作與造型，升級擔任音樂主理人。（官方提供）

在製作班底上，《距。離》同樣星光熠熠。AP潘宇謙不僅交出《最遠的距離》、《我們之間》等原創作品，更邀請「叱咤樂壇監製大獎」得主陳考威、金獎音樂人黃少雍、新銳全能製作人W.LIN，以及唱作全才廖文強共同參與，帶來跨語言、跨曲風的全新聽覺體驗。最讓歌迷驚喜的是，他與台灣人氣樂團「理想混蛋」首次合作的歌《相對靜止》，由團員雞丁操刀詞曲、廖文強製作，雙方更在馬來西亞檳城舞台驚喜合體首唱，掀起話題。

AP透露幾年前在健身時，聽到理想混蛋的歌，已經覺得他們很特別：「之後特登去睇佢哋台北站演唱會，所以就同理想混蛋邀歌。錄音嗰陣，我愛雞丁靚聲真係好夾，真係好驚喜。」AP更帶同香港名物蝴蝶酥送理想混蛋，團員們紛紛被美食融化，他笑說：「我諗住用食物『收買』佢哋，仲咁啱有減價，哈！」

AP潘宇謙與雞丁同框。（官方提供）

雞丁亦大讚意外地夾：「AP錄音時還會拿着小本子記錄，他的字很美，是個超級認真又厲害的音樂人。」他們更打趣表示要直接期間限定組一團，理想混蛋直言一開始覺得AP很帥又高冷，相處境來卻發現他非常熱情，雙方合作充滿默契又愉快。

雞丁大讚潘宇謙，雙方合作充滿默契又愉快。（官方提供）

《相對靜止》以「距離」為核心意象，唱出愛情裡無法靠近的矛盾與拉扯。唯美的MV畫面搭配兩方歌聲，讓歌迷直呼「夢幻組合終於成真」。AP潘宇謙感性表示：「呢張專輯押上我所有嘅心力，希望呢首歌可以陪伴大家，成為屬於你哋的嘅回憶。」