Disney+ 香港訂閱攻略｜最新收費方案、觀看限制懶人包

Disney+ 作為一站式影音串流平台，匯集了來自 Disney、Pixar、Marvel、Star Wars、National Geographic 和 Star 的豐富內容，無論是經典動畫、Marvel 系列，還是熱門劇集與紀錄片，都能滿足不同年齡層觀眾的需求。即睇最新Disney+訂閱方案、支援裝置及觀看限制攻略！



Disney+ 快閃超值優惠

全新登記及合資格的舊有 Disney+ 會員於9月28日或之前可享限時優惠以 HK$628 元訂閱 1 年的 Disney+ 高級方案。與 Disney+ 高級年費方案零售價格 HK$990 相比，現慳 HK$362！

優惠價：只需 $628！慳 $362 訂閱 1 年高級方案😍

優惠期限：2025年9月11日下午3:00 至 9月28日下午2:59（香港時間）

Disney+ 收費方案與價格

Disney+ 標準方案

每月 HK$81 ｜每年 HK$810

功能和特色：

暢享最高為全高清的 1080P 畫質

最高支援 5.1 的音質

支援 2 個裝置同時觀看

無廣告

下載影片至多達 10 個裝置供離線觀賞

Disney+ 高級方案

每月 HK$99｜限時優惠 $628 (原價每年 HK$990)

功能和特色：

體驗最高為 4K UHD 及 HDR 的畫質

呈現最高為杜比全景聲的沉浸式音質

支援 4 個裝置同時觀看

無廣告

下載影片至多達 10 個裝置供離線觀賞

Disney+ 香港提供家庭方案嗎？

Disney+ 訂閱專為同一家庭的成員共用帳戶而設。「家庭」是指與你主要個人住所相關且由居住在其中的個人使用的裝置之統稱。如果帳戶持有人想在 Disney+ 訂閱內加入非同住人士，他們可加購 Disney+「額外成員」。

「額外成員」功能

每月 HK$28

無論親友是否與你同住，你亦可與他們共享訂閱服務！每次可在一部裝置觀看內容，建立一個「使用者」以使用服務。額外成員可存取 Disney+ 賬戶持有人可觀看的相同內容和可使用的大部分功能。

Disney+ 支援電子裝置

Disney+ 支援多種裝置，讓你隨時隨地都能觀看喜愛的影集與電影。

手機與平板電腦： iOS 裝置（如 iPhone、iPad）、Android 裝置。

智能電視： Samsung Tizen、LG WebOS、Android TV。

串流媒體裝置： Apple TV、Chromecast、Fire TV、Roku。

遊戲主機： PlayStation 4/5、Xbox One/Series X/S。

網頁瀏覽器： 支援主流瀏覽器如 Chrome、Safari、Firefox。

Disney+ 訂閱方法

訂閱 Disney+ 非常簡單，只需幾個步驟即可完成。

1. 前往官網或下載App： 進入 Disney+ 官方網站或下載手機應用程式。

2. 註冊帳戶： 點擊「立即訂閱」，輸入你的電子郵件地址並建立密碼。

3. 選擇方案： 選擇「年費」或「月費」方案。如果你想使用快閃優惠，在選擇年費方案後，優惠價格會自動顯示。

4. 填寫付款資訊： 輸入信用卡或其他支付方式的詳細資料。

5. 完成訂閱： 確認訂單後，你就能立即開始觀看。

取消 Disney+ 訂閱

如果你是由 Disney+ 直接收費的會員並想取消訂閱，請透過電腦或流動裝置瀏覽器按照以下步驟操作：

1. 登入你的 Disney+ 帳戶

2. 選擇你的「使用者」

3. 選擇「帳戶」

4. 在「訂閱」一欄選擇你的 Disney+ 訂閱

5. 選擇「取消訂閱」。系統會提示你輸入取消訂閱的原因、完成取消訂閱程序及填寫調查問卷（選填）

在本計費期結束前你將可繼續使用 Disney+ 服務，其後我們將不會向你收費。已支付的訂閱費用不設退款或抵免。