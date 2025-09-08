葉麗儀澳門演唱會將獻唱《上海灘》等經典作品　倫永亮任音樂總監

香港傳奇歌后葉麗儀（Frances）將於2025年9月27日假澳門倫敦人的倫敦人綜藝館舉行《葉麗儀感恩巡迴演唱會2025 - 澳門站》。演唱會以「感恩」為主題，更有著名音樂人倫永亮擔任音樂總監，為演出帶來新活力，葉麗儀希望透過音樂回顧55年的音樂旅程。



這位77歲的樂壇常青樹，憑藉氣勢磅礡又細膩入心《上海灘》等經典歌曲紅遍全球華人。入行55周年仍充滿活力，嗓音依然渾厚動聽懾人，唱出華語樂壇不朽的經典。

從香港到澳門 感恩音樂旅程

去年，葉麗儀為紀念入行55周年，在香港伊利沙伯體育館舉辦了兩場《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》，門票瞬間售罄，樂迷的熱情反響讓她至今難忘。而將於9月27日移師到澳門的倫敦人綜藝館舉行演唱會，作為巡迴演唱會的第二站，對她來說別具意義。

這天，葉麗儀專程來到澳門倫敦人綜藝館，親身坐在觀眾席上看舞台，感恩說：「很感謝澳門的觀眾每次都好熱情，票房總是很理想，我衷心感謝他們的支持。」

以歌聲感謝恩師

今次演唱會以「感恩」為主題，葉麗儀希望透過音樂回顧55年的音樂旅程。她特別提到恩師顧嘉煇、黃霑、倫永亮及鮑比達等音樂大師，感恩他們的作品成就了她的音樂人生。「顧嘉煇老師帶我入行，還有黃霑老師、倫永亮和鮑比達，到時會演唱他們作品，以感謝他們。」她透露，演唱會將獻唱這些大師的經典作品，並帶來全新錄製的歌曲《感恩》，訴說55年來的心路歷程。「我希望用這首新歌，表達對樂迷和所有合作夥伴的感謝，也想用歌聲傳遞正能量。」

保留《上海灘》永恆經典 勢必原汁原味

談到她的代表作《上海灘》會否重新編曲？葉麗儀堅定地即說：「《上海灘》絕對不能改編，一定要原汁原味！」1985年隨電視劇《上海灘》播出，這首歌迅速成為家喻戶曉的經典，至今仍廣受喜愛。她直言：「多謝電視台不斷重播，年輕一代也認識這首歌。」。

當年《上海灘》的成功，不僅歸功於顧嘉煇的作曲編曲與黃霑的詞，還因為該劇優秀的劇本、演員及電影般的拍攝手法。「那時候每晚播出時，街上幾乎沒人，大家都回家看電視！能唱到這首歌，是我音樂人生最大的幸運。一命二運三風水，歌也有它的命運。」

倫永亮加持澳門演唱會 為演出帶來新活力

今次演唱會由著名音樂人倫永亮擔任音樂總監，為演出注入新活力。葉麗儀讚不絕口：「倫永亮做事認真，永遠做到125分！雖然我在澳洲，與香港有時差，但他回覆電郵超快，效率驚人。」倫永亮為演唱會加入現代化編曲，讓經典歌曲煥發新意。她並透露，演出將包括出道時的英文歌、經典粵語歌及新歌，務求讓觀眾沉浸在集體回憶與新鮮感的交融中。

澳門情緣 熱情觀眾成動力

雖然常居澳洲，葉麗儀對澳門有著深厚感情。「我好鍾意澳門，一年會來幾次打高爾夫球，順便食葡國菜。」她回憶，澳門的大三巴等名勝和傳統美食總讓她流連忘返，每次到訪都要買手信。「我試過整葡國雞，但始終都是香港的味道。」

她更特別感謝澳門觀眾的熱情支持：「每次在澳門演出，票房都好理想，觀眾的熱情是我繼續唱下去的動力。」這次演唱會，她選擇獨挑大樑，沒有特別嘉賓。「我有點自私，55周年香港演唱會是我一個人唱晒，這次澳門站也是！」

曾一身兼3職 鼓勵當下年青人敢於嘗試

葉麗儀1947年出生，年輕時經歷豐富多彩。她曾同時擔任銀行職員、輔警，之後更升任督察，負責接聽999電話，同時還參與《歡樂今宵》的演出。「那時候什麼都肯試，日頭做銀行，因為有穩定收入；晚上，每星期返兩日輔警，學到很多；參與《歡樂今宵》又好有趣。」她勉勵年輕人：「香港人那個年代的心態就是勇於嘗試，希望新一代也能有這種精神。」

她還分享了與黃霑合作主持的經歷，透露主持的秘訣在於準備充分。「跟著霑叔學到好多，做一位好主持，最重要是先聽後問，做好功課，不能只靠讀稿。」她憶述當年為《群星拱照顧嘉輝》活動與黃霑同台，臨時被黃霑要求介紹鄭少秋出場，幸好她事先熟知內容，順利完成任務。「做任何事都要準備充足，才能應變自如。」

珍惜當下 感恩人生擁有 與老公冇隔夜仇

走過77年人生，葉麗儀感慨萬千。她坦言，第一段婚姻讓她學會溝通的重要，而與第二任丈夫兼經理人的婚姻則充滿幸福。「我們好合拍，24小時相處都講不完話題。他講一半，我就能接下半句。在家他永遠是第一，我會照顧他好完善。」她強調，夫妻間要及時溝通，解決問題後才睡覺，絕不留隔夜仇。

她更以「人生無常，今日不知明天事」總結，認為要珍惜當下，留住美好回憶。「感恩並珍惜擁有，留住美麗回憶，才沒白來一趟。」。