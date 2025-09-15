G-Dragon演唱會2025台北｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

G-Dragon權志龍《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI》演唱會將於2025年11月1日至2日在台北大巨蛋舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



G-Dragon 權志龍演唱會2025台北 | 詳情

演唱會日期：2025年11月1日至2日

演唱會時間：有待公佈

演唱會地點：台北大巨蛋

門票價錢：有待公佈

（xxxibgdrgn@IG）

G-Dragon 權志龍演唱會2025台北 | 公售詳情

公開發售平台 ：有待公佈

公開開賣日期：有待公佈

公開開賣時間：有待公佈

G-Dragon 權志龍演唱會2025台北 | 7月座位表

11月演唱會未放出座位表，小編為你持續更新。

G-DRAGON台北演唱會2025座位表

G-Dragon 權志龍演唱會2025台北 | 交通

地鐵

【板南線（藍線）】乘車到國父紀念館站，從5號出口出站再沿忠孝東路往東走，很快就能看到大巨蛋。或乘車到市政府站，步行約10分鐘就能到達。

巴士

國父紀念館站（忠孝）：202、212、212夜、212直、232快、299、600、919、忠孝幹線、臺北觀光巴士紅線

國父紀念館站（光復）：202、204、254、282、288、承德幹線