台北酒店2025推介10間｜近捷運／新開幕／市區溫泉／人均$121起

撰文：陳映蓉
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台北酒店推介2025！台北是港人快閃的熱門選擇，物價比香港低，更有不少特色景點！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間台北酒店，有酒店提供室內溫泉、高空泳池、打卡空間等，最平只需人均$121！

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台北酒店推介【1】台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）

台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）位於繁華的萬華區，附近有多個夜市，1分鐘可步行到7-11，距離糖廍文化園區以及艋舺龍山寺等熱門景點亦僅9分鐘步程，要前往西門町等其他旅遊熱點，只要步行5分鐘便可以乘坐捷運，交通非常方便！此外，酒店亦設有兒童俱樂部、泳池、健身室，每個樓層都有有冷熱功能的飲水機等設施。

台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）
房價：人均HKD$242起（精緻雙床房）
地址：台北市萬華區艋舺大道167號
交通：捷運龍山寺站步行5分鐘
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台北酒店推介【2】雀客旅館台北南京（CHECK inn Taipei NanJing）

雀客旅館台北南京（CHECK inn Taipei NanJing）坐落在中山區的核心區，鄰近袖珍博物館、華山1914文創園區、忠孝東路商圈等，地理位置優越。酒店於2015年開業，提供58間客房，房間內均設有浴缸及基本備品，最大的房型可供4人入住。酒店附設咖啡室及餐廳，房價亦包含免費自助早餐，CP值超高！

雀客旅館台北南京（CHECK inn Taipei NanJing）
房價：人均HK$163起（高級雙人房；包早餐）
地址：台北市中山區南京東路三段16號
交通：捷運松江南京站步行6分鐘
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台北酒店推介【3】捷絲旅（台北西門町館）（Just Sleep Ximending）

捷絲旅（台北西門町館）（Just Sleep Ximending）鄰近捷運西門站，交通方便！酒店客房分為精緻及豪華房型，提供雙人房、三人房及家庭房等，空間頗為寬敞，房內有西門町景點塗鴉，設計時尚。設有24小時交誼廳、小型健身室及洗衣房。值得一提的是，酒店7樓至8樓有萬花筒空間及親子遊戲空間，用上鏡面營造趣味想像，想影相打卡不要錯過！

捷絲旅（台北西門館）（Just Sleep Ximending）
房價：人均HK$390起（精緻雙床房）
地址：台北市中正區中華路一段41號5樓
交通：捷運西門站5號出口步行3至5分鐘
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台北酒店推介【4】台北萬豪酒店（Taipei Marriott Hotel）

台北萬豪酒店（Taipei Marriott Hotel）坐落在台北中山區，鄰近松山機場、美麗華百樂園摩天輪等景點，距離捷運劍南路站亦僅10分鐘步程。酒店提供506間客房及套房，全部房間均配備浴缸、床頭電源插座、智能馬桶、落地景觀窗等設施，部分房間坐擁摩天輪、松山機場或台北101景色，雙人床更是2.4米寬的特大床！酒店亦設有商場、高空恆溫泳池、酒吧、24小時健身室等，更有6間特色餐廳，連Omakase及鐵板燒都有得食！

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台北萬豪酒店（Taipei Marriott Hotel）
房價：人均HK$686起（經典大床房）
地址：台北市中山區樂群二路199號
交通：捷運劍南路站步行10分鐘
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台北酒店推介【5】瀚寓夏天（Hanns Summer）

瀚寓夏天（Hanns Summer）是2023年年底才開幕的新酒店，在網路上的評分極高！酒店鄰近捷運公館站、寶藏巖國際藝術村、師大夜市、誠品、公館商圈等景點，交通觀光都十分便利！酒店提供單人至四人房房型，均設有私人浴室、大面積採光窗等，設備齊全。酒店亦附設咖啡廳及洗衣房。

瀚寓夏天（Hanns Summer）
房價：人均HK$221起（標準雙人房）
地址：台北市中正區汀洲路三段62號
交通：捷運公館站步行4分鐘
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台北酒店推介【6】台北見潭璞旅（Boutech Jiantan Hotel）

台北見潭璞旅（Boutech Jiantan Hotel）是於2023年3月才開業的精品酒店，鄰近士林捷運站及士林夜市，地理位置極佳！酒店提供多種房型，由2人客房到4人家庭房都有，房間浴室為獨立兩件式衛浴，洗手台在浴廁對面，空間寬敞且採光充沛，坐擁城市景觀。雖然客房內沒有私人溫泉，但酒店設有大眾湯屋，在台北市區內就有得泡溫泉，人均亦不過HK$196起，方便又抵住！

台北見潭璞旅（Boutech Jiantan Hotel）
房價：人均HK$188起（精緻大床房）
地址：台北士林區承德路四段250號
交通：士林捷運站步行10分鐘
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台北酒店推介【7】台北W飯店（W Taipei）

台北W飯店（W Taipei）坐落在繁華的信義區，旁邊就是捷運站，鄰近台北101、松山文創園區、微風信義等景點，地理位置極佳！酒店提供405間客房及套房，均配備超大海島風情浴缸、特大W之床等，房內更設有BOSE的環繞音響喇叭，可以在房間邊享受音樂邊泡澡！酒店的隔音亦做得非常好，即使音樂開大聲也不會干擾到其他房客。酒店亦設有室外游泳池、桑拿、健身室等，更可以在池畔酒吧享受夜生活，絕對值得一訪！

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台北W飯店（W Taipei）
房價：人均HK$1,102起（奇妙大床房）
地址：台北市信義區忠孝東路五段10號
交通：捷運市政府站步行1分鐘
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台北酒店推介【8】柯達大飯店 台北南京（K Hotels Taipei Nanjing）

柯達大飯店 台北南京（K Hotels Taipei Nanjing）鄰近台北小巨蛋、東區商圈及南京復興捷運站，觀光出行都非常方便。酒店提供商務型客房及套房，最大的房型可供4人入住，部分房型採用乾濕分離浴室，且設有浴缸及露台，房間空間寬敞。

柯達大飯店 台北南京（K Hotels Taipei Nanjing）
房價：人均HK$299起（精緻陽台雙人房）
地址：台北市松山區南京東路三段333號
交通：捷運南京復興站步行6分鐘
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台北酒店推介【9】德立莊昆明館（Hotel PaPa Whale）

德立莊昆明館（Hotel PaPa Whale）坐落在台北市萬華區，鄰近臺北天后宮、西門紅樓、西門町、萬年百貨商場、台北地下街等景點，吃喝玩樂都十分方便！酒店於2016年開業，提供335間客房，擁有24小時櫃枱服務。房間帶有工業風富設計感，配有塗鴉裝飾，設備齊全。雖然最便宜的房型為無窗客房，但這個價錢及地段來說算是超值了！

德立莊昆明館（Hotel PaPa Whale）
房價：人均HK$121起（舒活雅緻雙人房（無窗））
地址：台北萬華區昆明街46號
交通：捷運北門站步行10分鐘
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台北酒店推介【10】台北國泰萬怡酒店（Courtyard Taipei Downtown）

台北國泰萬怡酒店（Courtyard Taipei Downtown）位於台北中山區，鄰近行天宮、袖珍博物館、行天宮站及松山機場，交通方便之餘在房內更有機會看到飛機！酒店提供227間客房及套房，設計簡約，全部房間均附設浴缸、智能馬桶、床頭電源插座、辦公桌等，空間十分寬敞。酒店亦設有24小時健身中心及酒吧，在酒吧更可以看到絕美城市景色！

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台北國泰萬怡酒店（Courtyard Taipei Downtown）
房價：人均HK$643起（雙床房）
地址：台北市中山區民生東路三段6號
交通：捷運行天宮站步行8分鐘
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