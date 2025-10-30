周深演唱會2025香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

周深「深深的」巡迴演唱會-香港站將於2025年12月31日至2026年1月1日在啟德主場館舉行。周深出道11年，從《大魚》《燈火裏的中國》到《小美滿》，演唱過諸多耳熟能詳的流行國語歌曲。屆時門票會公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



周深「深深的」巡迴演唱會詳情｜>> 更多中港演唱會資訊及搶飛攻略 <<

周深「深深的」巡迴演唱會-香港站海報（微博@周深工作室）

周深演唱會2025香港｜詳情

演唱會日期：2025年12月31日與2026年1月1日

演唱會時間：12月31日21:00-00:30，1月1日19:00-22:30

演唱會地點：啟德主場館（KAITAK STADIUM）

公開發售平台 ：快達票、大麥

門票價錢： 有待公布

公開開賣日期：有待公布

公開開賣時間：有待公布

周深演唱會2025香港 | 中國銀聯信用卡優先購票

優先訂票渠道：中國銀聯信用卡

優先開賣日期：有待公布

優先開賣時間：有待公布

周深演唱會2025香港｜座位表

啟德主場館（KAITAK STADIUM）座位表（KAI TAK SPORTS PARK）

周深演唱會2025香港 | 交通

港鐵：

－港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。

－港鐵宋皇台站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。

巴士：

【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館，

2E｜白田（北）- 九龍城碼頭

6C｜美孚 - 九龍城碼頭

6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭

85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭

241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭

【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：

3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）

5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

11K｜竹園邨 - 紅磡站

12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園

21｜彩雲 - 紅磡站

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）

106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）

608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣

【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：

3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）

5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）

11K｜紅磡站 - 竹園邨

12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）

21｜紅磡站 - 彩雲

85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心

106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙