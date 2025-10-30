周深演唱會2025香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
周深「深深的」巡迴演唱會-香港站將於2025年12月31日至2026年1月1日在啟德主場館舉行。周深出道11年，從《大魚》《燈火裏的中國》到《小美滿》，演唱過諸多耳熟能詳的流行國語歌曲。屆時門票會公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
周深「深深的」巡迴演唱會詳情｜>> 更多中港演唱會資訊及搶飛攻略 <<
周深演唱會2025香港｜詳情
演唱會日期：2025年12月31日與2026年1月1日
演唱會時間：12月31日21:00-00:30，1月1日19:00-22:30
演唱會地點：啟德主場館（KAITAK STADIUM）
公開發售平台 ：快達票、大麥
門票價錢： 有待公布
公開開賣日期：有待公布
公開開賣時間：有待公布
周深「深深的」巡迴演唱會詳情｜>> 更多中港演唱會資訊及搶飛攻略 <<
周深演唱會2025香港 | 中國銀聯信用卡優先購票
優先訂票渠道：中國銀聯信用卡
優先開賣日期：有待公布
優先開賣時間：有待公布
周深演唱會2025香港｜座位表
周深「深深的」巡迴演唱會-香港站將於2025年12月31日（21:00-00:30），2026年1月1日（19:00-22:30）在啟德主場館（KAITAK STADIUM）舉行。
周深演唱會2025香港 | 交通
港鐵：
－港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。
－港鐵宋皇台站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。
巴士：
【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館，
2E｜白田（北）- 九龍城碼頭
6C｜美孚 - 九龍城碼頭
6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭
11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭
45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭
61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭
75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭
85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭
85A｜廣源 - 九龍城碼頭
115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭
241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭
【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：
3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）
5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭
11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭
11K｜竹園邨 - 紅磡站
12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園
21｜彩雲 - 紅磡站
61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭
85A｜廣源 - 九龍城碼頭
85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）
106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）
608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣
【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：
3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）
5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）
11K｜紅磡站 - 竹園邨
12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）
21｜紅磡站 - 彩雲
85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心
106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙