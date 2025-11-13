郭富城高雄開唱掀衣大騷腹肌全場尖叫　萬人合唱經典曲場面感人

舞台王者郭富城帶著《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會》於11月8日、9日連續兩晚唱進高雄巨蛋，這是天王相隔近一年重返台灣舞台。兩場演出吸引超過兩萬名觀眾到場朝聖，郭富城以精湛舞藝、深情演唱與真摯互動，為台灣樂迷呈現了一場融合音樂、舞蹈與藝術的極致盛宴。



《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會》兩場演出吸引超過兩萬名觀眾。（官方圖片）

張叔平操刀視覺藝術 打造電影級舞台美學

本次演唱會由國際級美術大師張叔平擔任造型及視效總監，以「能量、光影與時間流動」為核心概念，打造出極具電影質感的舞台視覺。從高訂金屬質感舞衣到鏡面反射燈效，每個細節都展現出張叔平極致的舞台美學。張叔平親自為郭富城設計多套舞台服飾，使燈光章節與整體視覺氛圍完美呼應，讓整場演出宛如一場流動的藝術展演。

郭富城在舞台上不僅是歌手，更如同導演與舞者的完美結合，以音樂引領節奏、以舞步串起畫面。觀眾完全沉醉於這場光與聲的交響之中，許多粉絲讚嘆：「每一幕都像藝術作品，連呼吸都被節奏帶著走。」

國際級美術大師張叔平擔任造型及視效總監，以「能量、光影與時間流動」為核心概念，打造出極具電影質感的舞台視覺。（官方圖片）

張叔平親自為郭富城設計多套舞台服飾，使燈光章節與整體視覺氛圍完美呼應，讓整場演出宛如一場流動的藝術展演。（官方圖片）

經典金曲引發萬人大合唱 真情流露幾度哽咽

兩個晚上氣氛熱烈非凡，郭富城狀態十足，全程投入唱跳演出。從動感十足的《唱這歌》、《動起來》、《Para Para Sakura》，到深情款款的經典情歌，每首歌曲都是一個故事。當《我是不是該安靜的走開》的旋律響起時，全場萬人開啟「應援式大合唱」，粉絲的歌聲與天王的嗓音交織成最動人的樂章，場面感人。

郭富城感性地說：「每次唱這首歌，都像是回到最初的自己。今晚聽到你們一起唱，我真的很感動。」特別唱至：「等你明白，我給你的愛，永遠都不能走開」時，萬人一句一句和應，讓天王幾度哽咽，場面感人至深。

郭富城唱至中場又把觀眾帶進他的畫室，展示他的藝術天份，即場潑油彩作畫、邊唱《分享愛》，讓觀眾讚嘆不已。

郭富城唱至中場又把觀眾帶進他的畫室，展示他的藝術天份，即場潑油彩作畫、邊唱《分享愛》，讓觀眾讃嘆不已。（官方圖片）

即興秀肌引爆尖叫 幽默互動展現親和力

站在舞台上，郭富城展現出十足的親和力，與觀眾幽默互動。談到維持體能的話題時，他一邊展示結實身型，一邊笑說：「每天的舞台動作都像健身一樣，但我每天洗澡都看到，也不覺得有什麼特別啦！」語畢即興掀起上衣，大秀健碩胸肌與清晰腹肌線條，全場瞬間陷入瘋狂尖叫。

這一幕讓現場觀眾又驚又喜，不僅展現郭富城多年自律鍛鍊的成果，更體現他對舞台與生活的自信與幽默感。

郭富城掀起上衣，大秀健碩胸肌與清晰腹肌線條，全場瞬間陷入瘋狂尖叫。（官方圖片）

萬人齊跳Baby Shark 現場氣氛嗨到最高點

連續兩晚最受期待的「Baby Shark」橋段，成為演唱會的最大亮點之一。郭富城親自從觀眾席邀請幸運粉絲登台尬舞，幽默互動帶動全場氣氛。第二晚更升級為「萬人齊跳Baby Shark」的壯觀場面，整座巨蛋觀眾同步擺動手勢、唱出旋律，尖叫聲與笑聲此起彼落，成為「ICONIC高雄站」最具代表性的經典畫面。

（官方圖片）

安歌環節溫馨約定 燈海中的深情告白

演出尾聲，郭富城向歌迷許下承諾：「希望不用相隔太久就再回來開唱。」隨後以《等我回來》與歌迷定下再會之約。當壓軸曲《對你愛不完》的熟悉旋律響起，整座巨蛋化為一片溫柔燈海。

郭富城走到舞台前緣，言辭懇切地說：「感謝你們兩晚的陪伴，高雄歌迷的熱情我永遠不會忘記，我一定會再回來！」全場掌聲如雷，觀眾高舉手機燈光，以最亮的星海為這兩夜的音樂盛宴畫下完美句點。