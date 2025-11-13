JACE陳凱詠演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表
JACE 陳凱詠《JACE WORLD》演唱會將於2026年2月18及19日（大年初二，初三）在紅磡香港體育館舉行，會在BOOKYAY優先開賣門票，並會在URBTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
JACE 陳凱詠演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：2026年2月18及19日（大年初二，初三）
演唱會時間：2026年2月18日（年初二）21:30
2026年2月19日（年初三）20:15
演唱會地點：紅磡香港體育館
門票價錢：HKD 1480 (VIP) / 1080 / 880 / 580
JACE 陳凱詠演唱會2026香港 | ZA Bank優先購票
優先訂票渠道：BOOKYAY
門票發售時間：2025年11月21日（星期五） 中午12時
公開發售平台 ：URBTIX
公開開賣日期：2025年11月28日（星期五）
公開開賣時間：早上10時
JACE 陳凱詠演唱會2026香港 | Urbtix 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。
JACE 陳凱詠演唱會2026香港 | 交通
【1】港鐵：
港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。
【2】巴士：
5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭
21｜彩雲 - 紅磡站
8｜九龍站-尖沙咀碼頭
8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭
87D｜錦英苑 - 紅磡站
11K｜竹園邨 - 紅磡站
11X｜上秀茂坪 - 紅磡站
260X｜寶田 - 紅磡站
A21｜機場 - 紅磡站