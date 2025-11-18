MC 張天賦澳門演唱會　與樂迷同慶牛一　呼籲唔好送禮物減少麻煩

張天賦（MC）將於2025年11月29日（星期六），於澳門銀河綜藝館，舉行由棋人娛樂主辦《MC張天賦 #Project 1201 Live in Macau》演唱會。此次演出僅此一場，門票公開發售後反應熱烈，迅即宣告全部售罄！該演唱會將回顧MC從街頭表演者一路走向人氣歌手的那份對音樂的信念與堅持。同時MC透露屆時會有切蛋糕儀式，他將與全場樂迷共度溫馨難忘的生日前夕。



張天賦（MC）將於2025年11月29日（星期六），於澳門銀河綜藝館，舉行《MC張天賦 #Project 1201 Live in Macau》演唱會，門票公開發售後反應熱烈，迅即宣告全部售罄。（官方提供圖片）

《MC 張天賦 #Project 1201 Live in Macau》演唱會以「一個穿越繁囂，回歸純粹的旅程」為主題，靈感源自MC於2025年啟動的特別翻唱企劃「#Project1201」。該企劃透過他獨特的選曲與「MC式」演繹，象徵著他在璀璨舞台與鎂光燈下，始終未忘的音樂初心，從街頭表演者一路走向人氣歌手，那份對音樂的信念與堅持。

MC將帶領觀眾走進時光隧道，精選「#Project1201」中的翻唱作品，以及多首廣受樂迷熱捧的原創歌曲，一同回到他音樂故事的起點，重溫與樂迷相遇的珍貴時刻。被問到為何將「#Project1201」從錄音室帶上舞台，MC道：「因為我都喜歡live多啲，同埋啲歌曲經過Live嘅演繹之後，有另一番味道。所以今次榮幸可以將呢個Project帶到現場，希望大家鍾意。」

該企劃透過他獨特的選曲與「MC式」演繹，象徵著他在璀璨舞台與鎂光燈下，始終未忘的音樂初心，從街頭表演者一路走向人氣歌手，那份對音樂的信念與堅持。（官方提供圖片）

適逢演唱會後兩天（12月1日）便是MC的生日，舞台環節設計亦別具心思。MC透露：「當然未能夠同大家透露細節，但一定會有我，同埋『#Project1201』我自己揀嘅歌。」他更預告將有一個簡單的切蛋糕儀式，與全場樂迷共度溫馨難忘的生日前夕。

MC透露：「當然未能夠同大家透露細節，但一定會有我，同埋『#Project1201』我自己揀嘅歌。」他更預告將有一個簡單的切蛋糕儀式，與全場樂迷共度溫馨難忘的生日前夕。（官方提供圖片）

此外，MC特別藉此機會溫馨呼籲樂迷：「呼籲大家唔好送禮物，事由澳門帶返香港都有好多程序同埋少少麻煩。真係要送禮物俾我呢，喺香港送或者寄過嚟我公司我好歡迎。」展現出他為粉絲設想的一面。

至於演唱會後會否放假慶生，MC笑言：「有冇假放就未知，但我都希望有多啲工作同大家見面，有多啲機會就更加好啦。但放假都好，不過要問揸緊機嘅May姐。」輕鬆幽默的回答，盡顯其親和力。