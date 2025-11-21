樂童音樂家AKMU離開YG結束12年合作 獨立發展尋求創作自由

據韓媒報道，韓國人氣兄妹組合AKMU（樂童音樂家）與合作長達12年的YG娛樂於今年12月底約滿後不續約，將選擇獨立成立公司，結束與YG娛樂的賓主關係。



AKMU與YG合作12年告終。（Xports新聞）

消息指，這次分手屬於「和平協議」。YG總製作人梁鉉錫早在半年前已與AKMU深度溝通、主動建議他們嘗試獨立發展，認為新環境有助於激發創作潛能。AKMU亦以親筆信和跪拜禮感謝舊東家。

AKMU通過《K-pop Star 2》奪冠後在2014年與YG娛樂簽約正式出道，並曾在2021年與YG續約5年，合作至今近12年。發表眾多熱門歌曲，如《How can I love the heartbreak, you're the one I love》、《NAKKA》、《DINOSAUR》、《200%》、《Last Goodbye》……

AKMU在2012年參加《K-pop Star 2》奪冠。（節目截圖）

這次選擇獨立，大眾普遍解讀為兄妹二人渴望更自由、更自主的創作空間及事業發展。AKMU正與長期合作的YG經理人商討成立獨立廠牌的細節，計劃保留原有團隊班底，預計未來將延續自主創作路線，並可能以「小型劇場演唱會」等創新形式與樂迷見面。

AKMU正與長期合作的YG經理人商討成立獨立廠牌的細節，計劃保留原有團隊班底。（Spotify@AKMU）

這次AKMU的離巢，無疑是對YG娛樂的又一沉重打擊。近年來，YG娛樂旗下已有多組頂級藝人相繼離去，包括BIGBANG解散、iKON集體離巢等。

隨著AKMU的離開，YG目前的主力藝人陣容僅剩下BLACKPINK、BABYMONSTER和TREASURE，引發外界對YG娛樂的擔憂。