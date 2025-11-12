NewJeans全員回歸ADOR　宣布：將以真誠的音樂與表演與大家相見

韓國人氣女團NewJeans的合約風波今日（11月12日）迎來震撼彈。繼早前全員提出解約訴訟及一審敗訴後，今日所屬公司ADOR發出官方公告，證實成員Haerin（姜海潾）與Hyein（李惠仁）已決定回歸公司，繼續履行專屬合約。



Haerin（姜諧潾）與Hyein（李惠仁）已決定回歸公司，繼續履行專屬合約。（ig@newjeans_official）

根據ADOR的聲明，Haerin與Hyein在和家人及公司進行充分討論後，最終決定「尊重法院判決，遵守專屬合約」，繼續以ADOR旗下藝人身份活動。ADOR方面承諾將「全力支持兩人後續的演藝事業」。

ADOR發出公告。（X@alldoorsoneroom）

正當網民質疑到底Hanni、Danielle、Minji去向，以及NewJeans五位成員是否正式拆夥，三位再傳來新消息，Hanni、Danielle、Minji亦表示將一同回到ADOR，她們發出聲明：「經過深思熟慮，我們已決定回歸 ADOR。由於其中一位成員目前身在南極，消息傳達稍有延誤；因尚未收到 ADOR 回覆，我們先行發表聲明。未來，我們將以真誠的音樂與表演與大家相見，感謝大家的支持。」而對於這份共同聲明， ADOR 則謹慎回應，表示：「目前正在確認三位成員回歸意向的真實性」。至於閔熙珍會否繼續擔任五位的製作人，則仍是未知之數。