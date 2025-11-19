MAMA2025嘉賓名單驚見「兩大香港巨星」名字　他有望再與GD合體

K-POP年度盛事「MAMA AWARDS」將於11月28、29日兩天在香港啟德體育園主場館舉行，18日官方再宣布嘉賓名單，周潤發（發哥）擔任頒獎嘉賓，11日官方也宣告過楊紫瓊也是受邀嘉賓，據悉兩人將分別於兩天亮相。



周潤發憑藉「英雄本色」、「臥虎藏龍」等作品在國際影壇也享有知名度，2015年就曾登上MAMA舞台，當年與BIGBANG、PSY合跳〈江南Style〉，被封為「史上最貴伴舞團」，成為經典畫面。

周潤發（發哥）2015年就曾登上MAMA舞台，當年與BIGBANG、PSY合跳〈江南Style〉，被封為「史上最貴伴舞團」，成為經典畫面。（視覺中國）

此次睽違10年再度受邀，將於11月29日壓軸登場。2024年11月他在香港精品品牌的時裝秀與GD重逢合照，GD更開心的IG分享照片，此次兩人有望再合體。

周潤發和GD合照（IG@xxxibgdrgn）

另一邊奧斯卡影后楊紫瓊將於11月28日率先亮相，她是首位確認出席的國際級頒獎嘉賓，與周潤發前後現身，讓今年MAMA儼然成為「華語巨星重聚舞台」。

楊紫瓊（Reuters）

今年典禮以「CHAPTER 1」、「CHAPTER 2」形式分兩日舉行，主持人分別為朴寶劍、金惠秀。官方公布的嘉賓名單星光熠熠，包括高允貞、魯尚炫／魯常泫、盧允瑞、朴炯植、申昇勳、辛叡恩、辛炫知、Arden Cho、安恩眞、安孝燮、李光洙、李到晛、李水赫、李濬榮、李浚赫、任時完、張度硏、全余贇、曹世鎬、曺柔理、曺扞決、朱智勛、車珠英、崔大勳、李惠利等，可說是歷年最豪華陣容之一。

