D4vd成車尾箱藏肢解女屍案嫌疑人　屍體嚴重腐爛可能無法查出死因

現年20歲的Z世代創作歌手D4vd（原名David Anthony Burke）憑《Romantic Homicide》、《Here With Me》等歌曲爆紅，深受Z世代歡迎。今年9月警方調查一宗洛杉磯拖車場的惡臭投訴時，發現D4vd名下的Tesla電動車車尾廂中藏有被肢解、嚴重腐爛的女屍，身份被確認為失蹤少女Celeste Rivas Hernandez，消息震驚大批網民。

爆紅歌手D4vd座駕發現腐爛屍體 證屬15歲少女身有與車主同款紋身

D4vd憑《Romantic Homicide》、《Here With Me》等歌曲爆紅，身手Z世代歡迎。（Getty Images）

D4vd車尾箱內藏肢解女屍 歌詞MV高度吻合「殺人過程」樂迷感心寒

經過幾個月的調查，有足夠證據證明D4vd與死者Celeste互相認識，儘管調查取得進展，但Celeste的死因很可能永遠不會被確認得到。根據法醫最新報告，14歲的Celeste的遺體狀況駭人，不僅被斬首，四肢也被肢解成小塊，其中部分被凍結了。由於遺體嚴重腐爛，法醫起初甚至不能確定死者的性別，在這個情況下可能永遠都找不到死因。

網上出現兩人的親密合照。(X)

Celeste於2024年4月失蹤，當時她只得13歲，而Celeste的手指上有與d4vd相同的「Shhh...」紋身。（X)

Celeste的家人指出Celeste於2024年4月失蹤，當時她只得13歲，而Celeste的手指上有與D4vd相同的「Shhh...」紋身，而D4vd右手指上亦刺有同款紋身。D4vd現時被視為雄安的嫌疑犯，但警方相信還有第二名同謀，相信Celeste在今年春天已遇害，遺體被冷藏了很久，直到9月才被放到車尾箱。

d4vd名下的Tesla電動車車尾廂中藏有被肢解、嚴重腐爛的女屍。（Getty Images）

另外，警方發現D4vd所居住的住所入面，有一個足夠存放屍體的巨型冰箱，屍體被發現後不久，洛杉磯警方就對該住所發出了搜查令。此外，D4vd被發現曾在春天去加州聖巴巴拉市（Santa Barbara）一偏遠地區逗留了大半日，一位知情人士透露，當局有理由懷疑D4vd與同謀在那裡肢解屍體，然後帶回洛杉磯住所雪藏殘肢。

警方發現D4vd所居住的住所入面，有一個足夠存放屍體的巨型冰箱。（IG圖片）

案件持續發酵，有大批網民都偵探上身，希望能查出真相。繼樂迷發現D4vd歌曲《Romantic Homicide》的歌詞及MV高度吻合「殺人過程」後，在有網民發現歌曲《Sky》中暗示雪藏屍體，當中歌詞「It's cold inside but the outside's hot as it's ever been.（裡面很冷，外面卻一如既往地熱。）」引起無限聯想。另外，亦有網民認為D4vd今年4月推出的專輯《Withered》（字面意思為枯萎）中的歌曲都是圍繞這件事件，並透過歌曲懺悔，令大批網民細思極恐。