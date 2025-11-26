IdG Bubbles音樂會男粉「跪地送花」　拍MV家鑾被隊友誤擲瓶k中頭

七人女團IdG Bubbles早前在荔枝角83 KLS Townhall舉行首個專場演出《IdG Bubbles超超超級愛！音樂會》，會上除了分拆成不同組合獻唱，成員們更輪流獨唱，為Fans們送上驚喜！IdG Bubbles透露為籌備音樂會壓力大增，幸好現場反應熱烈，令她們好似又過一大步地鬆一口氣。



音樂會開首，IdG Bubbles齊齊登場送上首支團歌《泡泡我！》，隨後由小倬、Yoyo及Cindy打頭陣合唱《Love Song》為整晚主題「七把女生聲音 一場愛的告白」揭開序幕。七女生除了分拆成不同組合送上情歌，亦自選最有共鳴的音樂，驚喜獨唱！小倬唱出《給你幸福所以幸福》、Yoyo選唱《I’m Still Loving You》、Kathy送上英文歌《Someone You Loved》、Cindy大展歌藝獻唱韓文歌《Time Walking On Memory》及《我看見今晚的月色很美，你呢？》及 Anesa的《俏郎君》，盡顯她們的音樂及語言天份！

音樂會尾聲時，IdG Bubbles特意與現場Fans一同率先欣賞剛推出的第二支派台歌《超級愛！》MV，現場氣氛熱烈又溫馨，令七女感動不已，最後她們合唱一首由成為偶像女生一期生開始，一直視為開聲作品《愛是最大權利》為是次專屬音樂會劃上完美句號。會後，IdG Bubbles大派粉絲福利，再度登場與大家近距離接觸，有男Fans向夢月跪地送花，令她受竉若驚。

現場有男Fans向夢月跪地送花，令她受竉若驚。

騷後，七女生立即向隊友送上愛的抱抱，場面感動。Cindy表示要先畀掌聲大家：「辛苦晒大家啦！其實，由揀歌到練習，再同樂手夾琴都幾大壓力，除咗要記歌詞，又想成個音樂會可以更流暢。」小倬說：「呢個音樂會很難得，我哋有機會可以獨唱，同埋成個rundown都由我哋從零開始去準備，所以都加入咗好多我哋嘅諗法。今次個音樂會名係超超超級愛，咁有咩係我哋超級愛呢？所以我哋都喺情歌上揀，可能係令我哋有感觸，或者係我哋本身好鍾意聽嘅歌。」對於Fans們的熱情支持，IdG Bubbles亦深受感動，她們亦宣佈聖誕節將會再辦Fans Meeting：「第一年可以同Fans一齊過，記得留時間畀我哋！」對於被問及將被邀出席年尾各大頒獎禮的感受，Yoyo稱：「今年係我哋嘅新人年，好榮幸，我哋準備咗緊張同興奮嘅心情出席。」Cindy續說：「我哋都希望出席各大頒獎禮都可以著得靚靚，同攞到好成績啦。」

提到新歌《超級愛》MV，夢月笑言是個「好凍」的MV：「因為要出海拍，企喺隻船度邊吹風邊跳舞，我覺得自己去咗北極搭破冰船。」Yoyo表示未有吃暈浪丸在船上拍攝，事後暈足四、五天，偏頭痛又想嘔，當晚回studio錄音都只可以平躺休息，完全沒胃口：「見到佢哋食嘢都完全唔想食，好辛苦。」

而Anesa是MV的「論盡王」自爆是全團唯一不懂得踩單車的女生，幸好經理人為她安排載滿汽球的「三輪戰車」：「我仲要做領隊，帶頭踩，但係我真係踩得太慢，導演係咁叫我『Anesa可以踩㗎啦！』、『Anesa踩快啲！』，其實我真係踩緊㗎，不過架車好重。」輪到拍攝飄流瓶場口，Anesa誤聽指令「偷步」擲瓶，雖然攝影師眼明手快衝出拾回，拋上岸時卻不慎撞到家鑾的頭，家鑾苦笑是拍攝的辛酸史，但隊友們搞鬼回道：「我哋feel到佢個人即刻醒返，精神咗，哈哈。」

