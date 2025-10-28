女團IdG Bubbles與孫漢霖宣傳全運會　Steven摔角首勝換來周身傷

第十五屆全國運動會揭幕在即，此次由廣東、香港、澳門三地共同承辦，為迎接四年一度的國家級盛事，合共四場「全運同樂日」廣邀不同體壇名將與新星，罕有crossover偶像藝人，齊齊點燃全運會激情，兼為香港精英運動員加油打氣！10月26日 ，孫漢霖（Steven）、七人女團IdG Bubbles聯同高爾夫球新秀林日曦（Issac）及「全運同樂日」運動大使唐焯彬（Pan）於上水廣場攜手亮相與觀眾大玩互動遊戲。



【上水廣場 X 中國香港體育聯盟「全運同樂日」】矚目上演。（官方提供圖片）

10月26日【上水廣場 X 中國香港體育聯盟「全運同樂日」】矚目上演，《聲夢傳奇》大師兄孫漢霖（Steven）、出自「偶像女生」新鮮登場的七人女團IdG Bubbles，聯同備受關注的高爾夫球新秀林日曦（Issac）及「全運同樂日」運動大使唐焯彬（Pan）於上水廣場攜手亮相，孫漢霖與觀眾大玩「合擲飛碟」互動遊戲，全場爆笑聲不絕於耳，IdG Bubbles則在林日曦及唐焯彬的指導下，以遊戲方式示範打高爾夫球的特定動作，妙趣橫生，帶出年輕人熱情響應全運會的信息，號召全城集氣支持香港精英運動員，率先將十五全運的熱血氣氛，散發到香港每個角落！

IdG Bubbles各有心水運動項目

IdG Bubbles是本地偶像企劃「偶像女生」第一期出道的練習生，成員包括Cindy、小倬、Anesa、夢月、家鑾、Yoyo及Kathy，出道作《泡泡我！》洋溢青春活力，對於即將盛大舉行的全運會，七位美少女各有心水項目，Yoyo 表示：「我喜歡田徑、跑步、排球，在全運會最想看藝術體操，運動員姿態十分優美。」Anesa 平日愛好電競與籃球，最期待全運會的排球比賽；Cindy 與Kathy均曾是學界排球代表，盛讚中國女排向來扣殺強勁，Kathy同時想看在香港維園舉辦的沙灘排球；家鑾平日是單車愛好者，但也想看排球與劍擊；小倬參與過排球與短跑，今屆劍擊亦是她的心水項目；夢月在小學時是花式跳繩的校隊代表成員，現在最心儀跳水，夢月說：「因為中國跳水隊好勁！」

Anesa想向林日曦請教高爾夫球

今日活動主題是高爾夫球，原來Anesa曾經嘗試過：「小學時看到爹哋喜歡打golf，我扭計要買小童桿，但打了兩次自覺沒天分便放棄了，今次難得碰到Issac（林日曦），有機會也想向他請教一下。」

IdG Bubbles期待踏上頒獎禮

IdG Bubbles出道作《泡泡我！》成績理想，進佔商台叱咤903專業推介季軍，十一月將有第二首接力派台歌，家鑾說：「第一首歌比較青春，主要向大家介紹我們這隊新組合，第二首風格有點不同，主題是勇敢追夢，目前亦正籌備粉絲聚會，希望大家支持！」問到對頒獎禮的期望，Cindy表示：「出道前我們已夢想踏上各大頒獎禮的舞台，有獎當然最好，最重要是盡力做到最好，正如《泡泡我！》的歌詞：『無限大故事完成它』，我們組合的故事才剛剛開始，期待大家與我們一起完成更多的故事。」九月才出道，會不會覺得在爭獎方面比較蝕底？Yoyo 回應：「頭半年我們積極備戰，就是想以最好的狀態亮相，如果我們刻意提早出道，未必可以帶給大家最好的一面，所以我們不會覺得蝕底。」

孫漢霖迷上摔角 首次勝利換來周身傷

孫漢霖是運動健將，對全運會所有項目均十分關注，Steven說：「之前一直有打籃球，所以最想去紅館看籃球賽事；最近我開始玩摔角，中學時迷上摔角明星，偶然看到招募，我本身比較內向，想嘗試開放自己，結果成功入選，前兩天第一次打表演賽，雖然全程被人打，但結果贏了！」他以暱稱「火雞」的英文名字「fire chicken」參賽，出場時響起專屬音樂，心情立時由緊張變興奮，Steven笑道：「我有受傷，腳腫、瘀了，但不要緊，未來我打算拍些摔角片，又會推出不同的翻唱作品，希望大家喜歡！」

未來兩次「全運同樂日」，分別在10月29日將軍澳中心（嘉賓：單車好手洪松蔭 及馬詠茹），以及11月9日PopWalk 天晉滙（嘉賓：長跑好手黃卓寧），齊為香港運動員打氣，在十五全運創出佳績！