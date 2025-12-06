洪助昇新歌親力親為包辦MV的編、導、演　喊住祝福舊愛

洪助昇（Aiden）昨日（5日）推出全新廣東作品《你快樂就好》。除了發佈新歌，Aiden還繼續發揮「全能藝人」本色，MV再次執起導演筒，自編自導自演，將歌曲中的遺憾及祝福拍成故事，睇到人心都實晒。



新歌《你快樂就好》是Aiden一次嶄新嘗試，將情歌玩到另一個層次，加入學習及成長的課題。首歌講的是一種「愛你變成祝福你」的境界，就算無緣白頭到老，都希望你最後還是快樂。Aiden將分手後的眼淚及遺憾選擇自己孭晒，既慘情又大方，認真矛盾。

製作班底亦是新嘗試，Aiden首次跟作曲人AP潘宇謙、填詞人Oscar合作，還有編曲的黃兆銘及監製陳考威一齊操刀，目的是要發掘Aiden聲線的更多可能性。新團隊合作，Aiden今次亦落足心機，說要跟樂迷分享一份有深度的「成長禮物」。

除此之外，Aiden依舊親力親為，包辦MV的編、導、演！MV故事圍繞一對情侶怎樣去彌補一個聖誕節的遺憾，畫面配合歌曲意境，將「將過往關係昇華，變成彼此成長養分」的訊息都拍出來，雖然歌曲及MV充滿遺憾美感，但其實Aiden是想帶出正面訊息，「多謝過去你嘅包容，令我學識做個更好嘅人。所有講唔出口嘅『對唔住』，而家全部化成一句祝福，你快樂就好。」