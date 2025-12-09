10歲唱作人陸海悠首推廣東歌《STAY TRUE》　胞妹客串出演歌曲MV

年僅10歲的獨立創作歌手陸海悠（Hazel），繼包辧曲詞創作的英文單曲《Cotton Candy Dreams 》後，最近首度推出廣東歌《STAY TRUE》，歌曲同樣由Hazel親自作曲，歌詞則交由日云（Anita Chung）負責，並由黃安弘（James）監製及編曲，Hazel解釋：「始終我中文唔太好，好驚寫嘅歌詞唔係咁啱，都係搵返個專業嘅人填詞好啲，但英文部分嘅歌詞都係我負責返。」



陸海悠表示《STAY TRUE》由自己作曲，但因為自己中文唔好，中文部分作詞由專業人負責。（官方圖片）

Hazel本打算創作歌曲為學生減壓，但後來跟監製和填詞人商量後，認為旋律更適合《STAY TRUE》這個充滿正能量的內容，因在現今世界節奏急速，大家經常被無數的聲音淹沒，不同的評價、嘲笑、壓力，彷彿每一步都為迎合別人的期望。《STAY TRUE》這首歌就像一束閃亮的電流，直擊心底，喚醒每人內心的力量，讓人在動感中重拾遺忘了的真正自由。Hazel說：「呢首歌係講唔理啲人講咩，或者潮流興啲咩都好，都要繼續做自己，唔可以因為其他嘢而改變自我。」

Hazel說：「呢首歌係講唔理啲人講咩，或者潮流興啲咩都好，都要繼續做自己，唔可以因為其他嘢而改變自我。」（官方圖片）

《STAY TRUE》歌詞由最初的「靠你天生風格，釋放電流吧」，到副歌的大呼「Just stay true to yourself，相信你的心」，就如一場個人宣言，鼓勵大家拋開「可惡評價」，用「魔法」創造屬於自己的神話。Bridge部分則完美捕捉了「你就是你的跑道」的自信態度。《STAY TRUE》這首打氣歌，推動着大家跨越「攻擊恥笑」的障礙，提醒「不怕太天真，Be the special one」。無論對追夢者，還是需要重燃熱情的生活戰士，《STAY TRUE》都像一劑靈丹妙藥，總能簡單直接療癒大家。

《STAY TRUE》這首打氣歌，推動着大家跨越「攻擊恥笑」的障礙，提醒「不怕太天真，Be the special one」。（官方圖片）

《STAY TRUE》MV已上架，故事發生在未來世界，講述Hazel能透過魔法眼鏡，幫助其他小朋友。Hazel說：「譬如有小朋友唔識踩滑板車，我會幫佢學識，幫佢哋解決任何困難。」繼《Cotton Candy Dreams 》後，Hazel的胞妹Hailey繼續客串演出《STAY TRUE》MV，「上次妹妹係演趴喺枱度瞓覺嘅學生，今次會多啲戲份，演學習踩滑板車嘅小朋友。」提到MV中的未來造型，Hazel難掩純真的興奮，「我好鍾意媽咪幫我搵呢個造型，個眼鏡仲可以自動變色㗎！」

《STAY TRUE》MV已上架，故事發生在未來世界，講述Hazel能透過魔法眼鏡，幫助其他小朋友。（官方圖片）

Hazel的胞妹Hailey客串演出《STAY TRUE》MV。（官方圖片）