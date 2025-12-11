Westlife演唱會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

「WESTLIFE: A GALA EVENING IN MACAO」將於2026年2月7日（星期六）晚上8點在澳門倫敦人綜藝館舉行，會在金光票務、澳門售票網、大麥網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



為紀念出道25週年，Westlife首度聯同澳門樂團，蓋茨比主題舞台華麗打造，于倫敦人綜藝館重現經典金曲。（小紅書@澳門倫敦人）

Westlife演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年2月7日（星期六）

演唱會時間：晚上8點

演唱會地點：倫敦人綜藝館

門票價錢：澳門幣/港幣 VIP $2,099｜A 區 $1,699｜B 區 $1,299｜C區 $799

Westlife演唱會2026澳門 | 公開發售

公開發售平台 ：金光票務、澳門售票網、大麥網

公開開賣日期：2025年12月16日（星期二）

公開開賣時間：中午12點

Westlife演唱會2026澳門 | 座位圖（僅作參考）

以下為Red Velvet - IRENE & SEULGI澳門倫敦人綜藝館演出座位圖：

Red Velvet - IRENE & SEULGI澳門倫敦人綜藝館演出座位圖。（金光票務）

Westlife演唱會2026澳門 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。