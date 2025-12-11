tuki.亞巡香港演唱會2026｜Bookyay公售攻略 座位表+連結｜晚餐歌

張學友演唱會香港站2025 加場2｜公售搶票攻略｜座位表+連結｜tuki.神秘系創作女歌手，因一首《晩餐歌》進軍音樂界，而且更取得Billboard Japan Hot 100綜合榜冠軍。她決定2026年進行亞洲巡演《tuki. 1st ASIA TOUR 2026 in HONG KONG》，將於2026年5月9日（星期六）及5月10日（星期日）晚上7時正，於亞洲國際博覽館11號展館舉行！各位fans想睇學友的演出就不要錯過11月12日公售。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



tuki.香港演唱會2026｜12.11 Bookyay公售連結

開賣時間：2025年12月11日上午10時起

開賣連結：連結1連結2

tuki.是一位神秘系創作女歌手，也是日本樂壇快速崛起的新星。她自13歲開始在 TikTok 上分享自彈自唱作品，展現出非凡的音樂才華。2023年9月，她以出道曲《晩餐歌》進軍音樂界，該曲於2024年1月24日登上Billboard Japan Hot 100綜合榜冠軍，並於同年12月在串流平台累計播放量突破4億次，使她成為J-POP歷史上最年輕達成此紀錄的女歌手。隨後推出的《SAKURA KIMI WATASHI》及《INFERNO LOVE LETTER》等作品亦持續在各大榜單上受到矚目。

《tuki. 1st ASIA TOUR 2026 in HONG KONG》將於2026年5月9日（星期六）及5月10日（星期日）晚上7時正，於亞洲國際博覽館11號展館舉行。

《tuki. 1st ASIA TOUR 2026 in HONG KONG》 門券、座位表及價錢資訊

官方公布《tuki. 1st ASIA TOUR 2026 in HONG KONG》座位表及門券價錢為$1,288／ $1,088／$888／$688

《tuki. 1st ASIA TOUR 2026 in HONG KONG》 演出日期

《tuki. 1st ASIA TOUR 2026 in HONG KONG》 演出日期為2026年5月9-10日，合共2場。

《tuki. 1st ASIA TOUR 2026 in HONG KONG》 公開發售資訊

《tuki. 1st ASIA TOUR 2026 in HONG KONG》將於2025年12月11日上午10時起於Bookyay開售。

👇《tuki. 1st ASIA TOUR 2026 in HONG KONG》座位表👇

以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等

記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

tuki.亞巡香港演唱會2026 何時舉行？如何搶購？ tuki.亞巡香港演唱會2026 即睇購買連結及心得 tuki.亞巡香港演唱會2026 於哪個場地舉行？ 亞洲國際博覽館11號展館 舉行 tuki.亞巡香港演唱會2026 門券詳情？ 價格為$1288／$1088／$888／$688

tuki.亞巡香港演唱會2026｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買《tuki. 1st ASIA TOUR 2026 in HONG KONG》，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。