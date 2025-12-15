Edward Chan旗下唱作人Edwin Tong新歌　揭人際關係的朦朧與珍貴

新生代唱作人Edwin Tong於2025年結束前，推出本年度第三首個人單曲《霧氣上的字》，持續以其全才姿態，一手包辦作曲、編曲及監製，為樂壇帶來壓軸深情之作。



Edwin Tong自幼對音樂懷抱濃厚熱情，即使大學時期主修化學，仍堅持自學編曲製作，透過網絡分享創作demo，一步步耕耘音樂路。其才華在參與音樂育成計劃《埋班作樂》時嶄露頭角，超班水準更獲得著名金牌音樂監製兼作曲人Edward Chan的賞識，並隨即獲邀合作，開啟其專業音樂生涯的重要篇章。

新歌《霧氣上的字》靈感源自日常觀察與感悟。Edwin表示在一次與朋友傾談的車程中，看見車窗上的霧氣，聯想到人與人之間的關係也往往如此，時而清晰，時而朦朧，充滿不可預測的流動性。他特別邀請填詞人Oscar為歌曲填詞，雙方溝通主題後，Oscar發揮其細膩筆觸，創作出如「水點蒸發在瞬間，無法倒帶多1秒」等深刻詞句，精準捕捉關係中那份既值得珍惜卻又無法牢牢掌控的微妙情感。

為呈現歌曲意境，MV特別邀請郭健導演執導，並邀得舞台劇《大狀王》女主角、同時參與電影《填詞L》及《不赦之罪》演出的實力演員陳書昕擔任女主角。Edwin分享拍攝過程時稱：「一日嘅拍攝好充實，好欣賞陳書昕好快就能投入氛圍，帶動成個故事。自己喺演戲上仍然努力學習，今次好彩角色係做返自己，係一次好好嘅體驗，讓我更有信心繼續探索不同表演方式。」

回顧2025年，Edwin Tong持續推出個人作品，他坦言今年較多時間處理個人音樂事業的發展，寫歌數量相對減少，但未來希望能嘗試更多新曲風，並與不同音樂人合作，激發更多創作火花。過去創作歌曲包括：陳柏宇《不愛無壞》、呂爵安《Again》及力臻《2882點85✈》等等。

對於年尾樂壇新人獎項的角逐，Edwin保持平常心，說：「獎項唔係自己可以控制，唯一可以控制嘅就係做好自己嘅音樂。我會繼續專注創作，希望用作品說話。」