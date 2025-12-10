王鄭浚仁帶粉絲團遊馬來西亞體驗娘惹文化　首唱新歌獲阿媽撐場

《寫意暢遊王鄭浚仁家鄉：檳城》粉絲團早前已圓滿舉行，Rax 王鄭浚仁化身「最強星級領隊」，親自帶領來自香港的一眾海豚粉走進他的家鄉，以最地道的方式深度體驗檳城的食、玩、景與文化底蘊。



香港的海豚粉終於抵達檳城了，Rax也到機場去接機歡迎海豚粉來到他的家鄉。（官方圖片）

身為土生土長的檳城人，Rax 此行不僅是陪粉絲旅行，更像是肩負起「家鄉文化推廣大使」的使命，無論是景點故事、文化背景或美食歷史，他都親自講解，讓粉絲以最貼近當地的視角認識馬來西亞。

Rax 不僅陪粉絲旅行，還肩負起「家鄉文化推廣大使」的使命無論是景點故事、文化背景或美食歷史，他都親自講解，讓粉絲以最貼近當地的視角認識馬來西亞。（官方圖片）

第二天旅程以檳城象徵性的升旗山展開，團友們乘坐纜車緩緩登高，清風徐來，城市天際線、喬治市古蹟區、連綿山脈與延伸至馬六甲海峽的遼闊海景盡收眼底，現場不斷響起驚嘆聲。隨後Rax和團友們走訪歷史悠久的姓氏橋，百年木板水上聚落至今仍保留傳統生活方式，樸實的海上人文氣息在微風與潮聲中格外動人，成為團員爭相記錄的文化地標。海豚粉隨後前往米芝連推薦的老字號「莫定標娘惹糕」 品嘗正宗娘惹糕點，再漫步喬治市街頭，尋訪多幅享譽國際的藝術壁畫，包括《追風少年》《爬牆小孩》等代表性作品，體驗藝術融入日常的獨特魅力。以上這些地方也是Rax兒時常常去的地方，今次藉着帶領海豚粉遊玩之餘，也趁機重溫昔日光景。

第二天旅程以檳城象徵性的升旗山展開，團友們乘坐纜車緩緩登高。（官方圖片）

團友們走訪歷史悠久的姓氏橋。百年木板水上聚落至今仍保留傳統生活方式，樸實的海上人文氣息在微風與潮聲中格外動人，成為團員爭相記錄的文化地標。（官方圖片）

第三天則迎來文化亮點峇迪蠟染手作體驗，在工坊導師帶領下，Rax和團員從繪蠟、上色到定色全程親手參與，切身感受蠟染作為馬來文化與非物質文化遺產的重要價值，每人都完成了獨一無二的作品。

峇迪蠟染手作體驗，在工坊導師帶領下，團員從繪蠟、上色到定色全程親手參與，切身感受蠟染作為馬來文化與非物質文化遺產的重要價值，每人都完成了獨一無二的作品。（官方圖片）

及後的行程來到檳城標誌性的宗教建築極樂寺、七層萬佛塔、全球最高的八角亭觀音閣與色彩絢麗的建築細節讓團友驚艷不已，融合中式、泰式與緬甸式的多元建築風格，使極樂寺成為瞭解檳城文化與信仰的重要窗口。這一趟行程亦涵蓋多項特色體驗，包括：纜車電車之旅：沿途欣賞檳城自然風光；檳城歷史體驗館：穿越時光隧道，瞭解城市變遷；甘榜阿貢(Kampung Agong) 村落：打卡椰林鳥巢、馬來高腳屋等熱門景點；僑生博物館：感受典雅精緻的娘惹文化氛圍。每個景點都讓粉絲更貼近馬來西亞的文化脈絡，收獲難忘體驗。Rax 表示今次很開心可以和一大班海豚粉暢遊他成長的地方，每一個景點都滿戴他不同階段的回憶，也令他想起曾經在某個特定位置流過的汗水和淚水。

隨後的行程來到檳城標誌性的宗教建築極樂寺。（官方圖片）

來到檳城一定要品嘗當地著名美食之一阿三叻沙和水果羅惹。（官方圖片）

此外，今次旅程同樣是Rax首次在家鄉獻唱新歌《我就是舞台》，大會相當貼心，特意邀請了他的媽媽和契哥出席，讓他們親身欣賞Rax的現場演出，同時見證眾多海豚粉的熱情支持。現場氛圍溫馨而愉快，為整個旅程畫上了完美的句號。