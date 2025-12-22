艾粒大帳幕開騷預告即場幫求婚　周吉佩準備馬戲團造型登場演出

即將於2026年1月舉行的「JamNgok 2026〈Live at The Big Top〉」，將破天荒進駐「The Big Top @ AIA Carnival 友邦嘉年華」的大帳幕舞台，為樂迷帶來一連三場別開生面的現場演出。活動邀得人氣組合艾粒 (ILUB)、唱作歌手周吉佩 (吉吉) 及樂隊 Nowhere Boys 輪番上陣，於1月24、29及30日，在充滿嘉年華氛圍的帳幕下，與樂迷近距離接觸，締造獨一無二的音樂派對，旨在以充滿力量的演出為大家新一年「叉滿電」。



是次演出形式新穎，三個演出單位均表示非常期待。周吉佩形容感覺「好特別」，並預告將以派對感十足的編曲和舞台服裝，營造馬戲團般的玩樂氣氛，與歌迷一同狂歡。他期望演出能為2026年開個好頭，並透露正努力製作更多好歌，爭取在樂壇頒獎禮上取得成績，同時亦希望將音樂帶到澳門、馬來西亞、廣州等地，舉辦巡迴演唱會。

周吉佩預告將以派對感十足的編曲和舞台服裝，營造馬戲團般的玩樂氣氛。（公關提供）

剛完成十周年企劃《Letters of Nowhere》的 Nowhere Boys，將1月30日的演出視為一個珍貴的機會與禮物，為他們的十周年紀念畫上一個難忘的句號，並為心血之作《NWB Post Office》帶來現場的完滿演繹。他們表示，透過這個企劃學會了不計較結果，明白事情發展未必總與預期成正比，即使被突發事件打斷亦無需介懷，並盼望未來能有更多機會與樂迷見面。他們興奮表示「期待咗試馬戲班帳幕呢個場好耐，咁近距離，我哋一向鐘意走入觀眾核心，大家都知，所以歌迷準備啦下，一齊唱，一齊叫，一齊癲，熱定身，食定喉糖，飲多啲水！」

Nowhere Boys將為心血之作《NWB Post Office》帶來現場的完滿演繹。（公關提供）

向來鬼馬多計的艾粒 (Donald & 占) 則是首次在嘉年華內開騷。他們直言「嘉年華就玩咗好多年，但開show就第一次」，相信能與現場追求開心的觀眾產生雙倍快樂的化學作用。兩人預告已準備了特別環節與粉絲互動，包括「抽啤牌送一蚊」以及即場幫觀眾求婚，更笑言是「單身人士的福音」。談及新一年展望，他們希望「繼續好奇、繼續八卦、繼續發掘多啲新鮮事、搵多啲嘢玩」，相信無論在任何過程中經歷的開心，都能直接感染身邊每一個人。

艾粒 (ILUB)預告已準備了特別環節與粉絲互動，即場幫觀眾求婚，更笑言是「單身人士的福音」。（公關提供）

回顧2025年，艾粒各有深刻體會：阿奴分享：「今年領養咗隻狗仔，原本想領養唐狗BB，但緣份到了領養咗一隻老狗。不過都冇所謂，因為無論做嘢幾攰，只要返到屋企見到佢等你返嚟我就好開心。」占則表示：「自己隊樂隊YEAHS出咗一張大碟，喺香港同加拿大做咗幾場專場，亦創立咗自己嘅咖啡品牌，從對咖啡一竅不通，到學多咗好多咖啡知識，覺得自己品味upgraded。」他們衷心希望是次演出能像一個溫暖的「擁抱」，帶給每位觀眾力量，「無論係我哋揀嘅歌，準備好講笑嘅稿，都希望你能夠得到平安喜樂嘅心去渡過2026年。」

「JamNgok 2026〈Live at The Big Top〉」

演出日期：2026年1月24日 (艾粒)

1月29日 (周吉佩)

1月30日 (Nowhere Boys)

地點：The Big Top @ AIA Carnival 友邦嘉年華大帳幕

票價：HK$798 / HK$698 (全場坐位。每張門票均包括當天進入友邦嘉年華的權限)

售票平台：KKTIX