姜濤演唱會｜表示自己是「姜C」 自爆曾激到花姐血壓暴升

MIRROR成員姜濤昨日（26日）於亞博舉行《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》尾場，尾場嘉賓更邀請到隊友陳卓賢現身。姜濤完騷後接受傳媒訪問自言「冇晒力」兼很開心：「有咁多場嘅機會同大家傾計，分享一啲過去呢一年嘅經歷同諗法，希望可以令到大家更加有力量。」正能量滿滿的他覺得整個演唱會最難的竟然是說話環節。

姜濤親自邀請每一位嘉賓。（葉志明 攝）

因為每天要想不同的話題在台上説，對於不擅言詞的他覺得困難，而冬至跳電當日及平安夜則是他需要講最多說話的兩場。對於跳電當日發生的突發情況，他表示要「hold住個場」：「我當fans meet咁，hold到後尾真係hold唔到。」

至於姜濤被問到今日是「姜A」還是「姜B」時，他即發揮搞笑本色：「我係姜C，而家係健康進化嚟。」他更自爆激到花姐血壓暴升：「所以先唱《以父之名》嚟懺悔。」

姜濤搞笑表示自己是「姜C」。（葉志明 攝）

姜濤又指rundown因為「大埔宏福苑五級火」而更改，更改程度更達一半。他指因為原本rundown內有不少火及熔岩的元素，所以忍痛改掉：「本身係有好多火改咁，即係真係大家睇到嘅火同埋有啲風機啊，可能都冇曬，本身都有好多part都驚大家聯想到一啲唔好嘅嘢。」姜濤更邀請了受宏福苑影響的粉絲前來欣賞，以歌聲安慰他們。

姜濤表示明年三月開始巡唱。（葉志明 攝

提到日前邀請了蕭敬騰做嘉賓，姜濤自言很大壓力：「我覺得呢個都係蕭敬騰前輩畀我一個鼓勵，佢提議唱歌。因為每一首歌都好難唱，所以都真係幾大壓力。」而每一位嘉賓他都是親自去邀請，至於被問到與那一位嘉賓同台最大壓力時，姜濤指與每一位嘉賓同台都很大壓力：「因為每一個歌手嘅唱法都好唔同，而你揀佢哋嘅歌又要揀得中，可能觀眾同埋佢哋本身心水都揀歌方面都揀到好多，所以每一位嘉賓都真繫好緊張。」